Paraguayo Iturbe dice que Lillini le dio la confianza que le faltó con Míchel

México, 24 sep (EFE).- El paraguayo Juan Iturbe, delantero de los Pumas UNAM, dijo este jueves que el argentino Andrés Lillini, entrenador de los felinos, le dio la confianza que el español Míchel le negó.

"Me siento contento por jugar partidos que no venía jugando desde mi llegada a Pumas, no tenía esta seguidilla de partidos. Este cuerpo técnico me dio la posibilidad de demostrar lo que puedo hacer. Venía con mentalidad que quería hacer las cosas bien, pero con Míchel no se pudo", explicó en conferencia de prensa.

Iturbe, de 27 años, llegó a los Pumas en el Apertura 2018 con David Patiño como el estratega. Cuando Míchel fichó por los Pumas en el Apertura 2019 no pudo asentarse como titular y salió cedido en el Clausura 2020 al Pachuca.

En este Apertura 2020, el oriundo de Argentina, pero nacionalizado paraguayo, es parte del esquema de Lillini, al que aportó un gol y dos asistencias en 10 partidos.

La buenas actuaciones en la Liga Mx permitieron a Iturbe ser considerado para una lista preliminar de Paraguay para las eliminatorias mundialistas de Catar 2022.

"Con Míchel nunca tuve la oportunidad de hacer pretemporada. Cuando fiché por Pumas él llegó y yo venía de una competencia con pocos minutos y por eso me costó adaptarme a lo que quería", señaló.

El sudamericano añadió que en este cierre de torneo es cuando más tiene que aportar en el terreno de juego, ya que el Pumas se enfrentará a rivales en puestos altos de la clasificación como el líder Cruz Azul y el América, tercero en la tabla.

"Espero dar más porque vienen los partidos claves en los que no te puedes esconder, las estrellas se tienen que notar", comentó.

Los Pumas perdieron el lunes pasado su invicto en una visita al León, resultado que los hizo bajar al cuarto de la tabla. En la duodécima fecha, los capitalinos reciben este sábado al Necaxa, último lugar del Apertura.

"Nunca hablamos en el equipo de seguir invictos, no nos generó presión porque nosotros luchamos por ello y sabíamos que tarde o temprano nos tocaría perder. A nosotros nos pasó ante un gran equipo que nos dio una bofetada para despertarnos y encarar el complicado cierre", concluyó.