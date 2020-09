La selección olímpica mexicana de béisbol no se entrena por falta de dinero

México, 27 sep (EFE).- El comisionado de la Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México (Probeis), Edgar González, reveló este domingo que la selección olímpica no inicia aún sus entrenamientos por falta de dinero.

"Tenemos un presupuesto asignado, pero no se ha podido ejercer, está en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), en un fideicomiso del deporte" explicó a Efe.

El IMSS, institución gubernamental encargada en brindar salud pública y administrar los recursos para el retiro de los trabajadores mexicanos, cuenta con el Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte, en el que se encuentra el presupuesto para la selección de béisbol que participará en Tokio 2020.

González, quien jugó en Grandes Ligas de 2008 a 2009 con los Padres de San Diego, espera que la falta de recursos no impacte en la aspiraciones de México de ganar una medalla en su debut en el béisbol en unos Juegos Olímpicos.

"Desde principios del año está en el Seguro Social en un fideicomiso. Espero que esto no impacte en las aspiraciones de México en Tokio, lo que sí sé es que los jugadores no han entrenando como se debe y no se les ha dado el apoyo que necesitan", añadió.

Probeis integra el Comité de Selecciones Nacionales junto a la Liga Mexicana de Béisbol, la Liga Mexicana del Pacífico y la Federación Mexicana de Béisbol, que sirve para diseñar los planes de trabajo de los equipos del país.

"Los recursos los emplearíamos en entrenar a los muchachos, mejorarlos, para que les demos entrenamientos desde sus casas. Brindarles nutriólogos, psicólogos deportivos, todo lo que necesiten para ser la mejor selección", reveló el manager de México en el Clásico Mundial de 2017.

Sobre si ha tratado de hablar el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en abril pasado emitió un decreto en el que ordenó recortes a la administración pública por la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19, González aceptó que "lleva tiempo" sin platicar con él.

"(Lo del dinero para la selección) es algo que he hablado con él, pero hace mucho que no hablo porque está (concentrado) en la pandemia, es algo más prioritario que esto", reconoció.

A pesar de que los peloteros no han contado con la preparación deseada para Tokio 2020, González aceptó que el ánimo en ellos no ha decaído.

"La motivación, pese a la pandemia, la mantienen lo muchachos, no se les va a quitar de aquí en adelante, pero necesitamos el dinero para que apoyemos al equipo olímpico", remarcó.

México es el único equipo de América clasificado para el béisbol olímpico luego de haber terminado tercero en el torneo Premier 12, clasificatorio a Tokio 2020. Además tienen sus plazas aseguradas, Japón, Corea e Israel.

Los dos boletos por disputar quedarán decididos en un par de eliminatorias, en Estados Unidos entre equipos americanos, y en China, con selecciones de todo el mundo.