"Blood on the Wall", la sombra de EE.UU. en el camino de los migrantes

Los Ángeles, 28 sep (EFE News).- Tras cada paso de un migrante latino está la sombra de Estados Unidos. Esa es la tesis de "Blood on the Wall", documental de National Geographic que explora cómo la política estadounidense contribuyó a desestabilizar México y América Central y forzó a miles de personas a abandonar su hogar por la violencia del narcotráfico.

"Quiero provocar una conversación (de cara a las elecciones presidenciales de EE.UU. este 3 de noviembre) sobre los motivos de las migraciones", aseguró a Efe Nick Quested, codirector junto a Sebastian Junger de este ambicioso proyecto que se estrenará el miércoles.

"Y también sobre la necesidad de migrantes que tiene EE.UU. (...). ¿Es este un país multicultural de inclusión o un país monocultural de cristianos blancos? Porque puedes denigrar a los latinos que vienen con sus medios, pero, ¿en serio? Son trabajadores que tienen miedo de permanecer en su país y que vienen a trabajar. Así que, ¿es esta gente la que de verdad quieres denigrar?", se preguntó.

"Blood on the Wall" no es un documental modesto de pretensiones limitadas.

Junger y Quested no solo siguen a las caravanas de migrantes de los últimos años sino que también abordan décadas de injerencia política y militar de EE.UU. en la zona, la criminalización de las drogas por parte del vecino rico, la espiral de violencia del narcotráfico en México, la corrupción como base del sistema y la miseria teñida de racismo que dejó todo lo anterior.

"Queríamos hacer esta película porque queríamos responder a la retórica de muchos políticos, y particularmente del presidente de EE.UU., Donald Trump, cuando bajó de su escalera dorada y acusó a los migrantes y los mexicanos de ser violadores y asesinos", explicó Quested.

"Y pensamos: 'Bueno, deberíamos examinar el origen de la migración y ver quién está de verdad en estas caravanas", afirmo.

NOMBRES PROPIOS DE LA CARAVANA

Acompañando a personas como Ludy o Sara, "Blood on the Wall" indaga en las terribles condiciones que obligan a migrantes a emprender un camino peligrosísimo hacia EE.UU.

"Fueron muy generosas para compartir sus detalles privados y explicaron exactamente cómo era su situación personal en Honduras", explicó Quested.

Las historias de los migrantes de "Blood on the Wall" son narraciones aterradoras de pobreza extrema, violencia de pandillas y narcotraficantes, abusos sexuales, y absoluta desprotección por parte de las autoridades.

"Fue revelador que estuvieran preparadas para emprender un viaje así porque el viaje es muy duro y difícil. Tienes que entender el contexto de lo que escapan porque nadie quiere de verdad dejar su hogar (...). Solo podemos imaginar su nivel de desesperación. Pero sí experimentamos la caravana de primera mano: la distancia, la humedad, el calor. El primer día que caminé con ellos bebí 12 litros de agua", detalló.

INJERENCIA Y CORRUPCIÓN

Aunque "Blood on the Wall" se adentra en los mecanismos del narcotráfico que han dejado incontables muertos tanto en México como en América Central, el documental apunta asimismo a la inexcusable responsabilidad de las autoridades detrás de esta crisis humanitaria.

"Creo que es imposible separar el rol de EE.UU., en política interior y exterior, de la región", dijo Quested.

"La política internacional de EE.UU. ha creado muchos factores de impulso para la migración, ya sea apoyando a regímenes corruptos como los de Juan Orlando Hernández (Honduras), Nayib Bukele (El Salvador) o Jimmy Morales (expresidente de Guatemala) o desautorizando a los sandinistas cuando fueron el primer gobierno elegido en Nicaragua", opinó.

"Y también está el uso de los narcóticos como una herramienta política en EE.UU., ya sea con (el escándalo) Iran-Contra o con la misma prohibición de los narcóticos.

No obstante, Quested también cargó contundentemente contra la corrupción de la clase gobernante de los países latinos y se mostró muy duro en cuanto a si el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, puede cambiar esta tendencia tal y como prometió antes de llegar al poder.

"¿Qué ha hecho para cambiarlo además de tener una rueda de prensa cada día a las seis de la mañana? ¿Es algo diferente a un cura con una camiseta diferente?", aseguró.

"Veo que el Gobierno de México habla de 'la mafia del poder' pero ellos son 'la mafia del poder'. Él es parte del neocolonialismo de México. Aunque él venga de Tabasco (México), es la misma clase dirigente que desciende de Europa y que explota el resto de México de la misma forma que hicieron España y los conquistadores. No hay diferencia. Han imitado el mismo sistema político que han conocido toda su vida", finalizó.