El cantante de reggae Quique Neira disfruta de certezas en su carrera musical

México, 29 sep (EFE).- Al cantante colombiano Quique Neira el confinamiento ocasionado por el coronavirus le dio la oportunidad de retomar un proyecto que había estado guardando y con el que reafirma su amor por el reggae y su confianza para hacer música tras varios años de trayectoria.

"La estoy pasando muy bien, estoy muy conectado con mi capacidad como músico, creador, cantante e intérprete, logré construir un punto de madurez en la música donde tengo muchas más certezas que dudas conforme lo que quiero hacer", aseguró Neira en entrevista con Efe.

Es precisamente esta seguridad que siente en la actualidad lo que lo llevó a atreverse a versionar "Perdóname" del fallecido cantante español Camilo Sesto.

"No solo era el desafío de cantar, sino también el nivel interpretativo para mí como cantante, el poder inspirar en un nivel que le hiciera honor y gala a ese desarrollo armónico y melódico de Camilo", mencionó.

Para ello tuvo que dejar de lado la dificultad vocal y musical de la canción y enfocarse en los sentimientos que el tema le generaba, dándole así un estilo muy propio.

El respeto y admiración por Camilo Sesto llegó a Neira en la infancia, cuando soñaba con tener un espacio en el mundo de la música y veía a sus grandes ídolos desde el televisor.

Según explicó, Sesto fue uno de aquellos que lo inspiraron a hacer realidad su vocación.

Para Quique era importante, por eso, retribuirle al artista esa inspiración que generó en él desde que tenía cinco años con música y mucho respeto.

"A muy temprana edad supe que quería ser artista e imitaba a mis cantantes favoritos de la época. Hace un año, cuando se supo de la muerte de Camilo, yo estaba de gira por Chile y me vi a mí mismo viviendo la vida de artista con la que soñaba de niño viéndolo a él", recordó.

Fue entonces cuando se dio cuenta que tenía que hacerle un homenaje a esta gran figura de la balada en español, pero no fue hasta el encierro ocasionado por la pandemia que encontró el tiempo para hacerlo.

EL REGGAE ACTUAL E UNIVERSAL

Esta no es la primera vez que Neira apuesta por llevar canciones exitosas a los territorios del reggae: en el 2018 el cantante chileno impactó a sus seguidores y a los de Luis Miguel con su versión de "Culpable o no" en este género.

El sencillo fue presentado en el álbum "Cover me", un disco con canciones de artistas tan diversos que también incluye a cantantes como Víctor Jara y bandas de rock como Pearl Jam.

Este primer ejercicio creativo le dejó con ganas de más y ahora "Perdóname" abre la puerta de su segundo disco de canciones versionadas con "Cover me again", que pretende que vea la luz en su totalidad en el 2021 con más temas emblemáticos.

"Me quedé con la inquietud de un nuevo disco de versiones pero seguí sacando música inédita, vino la pandemia y dije 'voy a tener que encerrarme en el estudio' y con la idea que tenía del homenaje a Camilo decidí hacer una segunda versión de canciones famosas en reggae", dijo del disco, que ya se encuentra en proceso de mezcla.

Esta convicción de arriesgarse y versionar al reggae ciertos temas nace de su interés por mostrar lo vigente que es el género musical y lo mucho que tiene para dar.

Además, son precisamente las canciones que parecen estar más alejadas de este género las que le atraen más, pues lo retan musicalmente para demostrar la fuerza de la música.

"Hay canciones que son más fáciles de llevar al reggae, pero mientras más alejada esté más me interesa hacerlo porque es un ejercicio que demuestra que el reggae es un sonido universal que puede abrazar a cualquier otra música", aseguró.

Finalmente, el exvocalista de Gondwana presume que ha llevado un camino musical congruente con sus convicciones y mientras llega el tiempo de reunirse con sus seguidores, el cantante seguirá trabajando en lo que más ama.

"Estoy pasando por un momento de abogar por la seguridad en la música y tiene que ver con que el camino que he recorrido lo he hecho conforme a mis experiencias y mis valores y me ha dado resultados", finalizó.