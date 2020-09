El argentino Dinenno asegura que no se ve como líder goleador del Apertura

México, 30 sep (EFE).- El argentino Juan Ignacio Dinenno, delantero de los Pumas UNAM, aseguró este miércoles que no se ve como campeón de los goleadores del torneo Apertura 2020.

"No me visualizo siendo el goleador, sería egoísta de mi parte plantearlo como un objetivo o desafío personal. La única forma en la que me veo es dando el cien por cien en los partidos junto a mis compañeros", expresó en rueda de prensa.

Dinenno, de 26 años, está en el segundo lugar de la tabla de goleadores del Apertura empatado con el francés André-Pierre Gignac (Tigres UANL), con ocho dianas, a dos del líder, el uruguayo Jonathan Rodríguez, del Cruz Azul.

"Gran culpa (de que pelee por el título de los goleadores) la tienen mis compañeros, sin embargo los objetivos del grupo se deben sobreponer a los individuales", señaló el exjugador del Deportivo Cali colombiano.

El argentino encabeza en los Pumas una de las delanteras más efectivas del Apertura junto al paraguayo Carlos González, quien suma cuatro tantos.

"Somos dos jugadores que entendemos nuestro rol dentro del equipo. Él está haciendo un torneo espectacular, no tiene la misma cantidad de goles que yo, pero tiene más asistencias, más situaciones creadas por partido tanto para él como para el equipo", explicó el atacante.

A pesar de que juntos suman 12 de los 21 goles de los felinos, Dinenno no quiso calificar su binomio con González como el mejor del torneo.

"Tratamos de hacer nuestra labor. Nuestra eficacia es acompañada por el equipo para que podamos desarrollar nuestro potencial. Hay un montón de jugadores destacados en esta liga y más en la parte del ataque, hay equipos que tienen un rato jugando juntos y lo hacen bien", reconoció.

Los Pumas, cuartos en la tabla, se enfrentarán en la decimotercera jornada del Apertura al América, tercero en la clasificación, con el que los universitarios tienen su mayor rivalidad.

"Cuando llega la semana previa al clásico la repercusión es diferente, eso hace que el entorno se viva un clima atípico, sé el respeto que hay que tener por este partido, uno desde que empieza a jugar al fútbol sabe que son partidos especiales", expresó Dinenno.

El duelo ante el América forma parte del cierre del torneo para los felinos, que pretenden amarrar uno de los cuatro puestos que aseguran un boleto a la fase final.

"Los partidos que vienen tendrán la importancia más allá de los rivales porque es la carrera final, dependerá de estos puntos quién entra en cada lugar en la tabla", concluyó.