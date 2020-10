López Obrador asegura que seguirán apoyos pese a desaparición de fideicomisos

México, 1 oct (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que, pese a la extinción de 109 fideicomisos, sus beneficiarios seguirán recibiendo apoyos, aunque ahora los recursos económicos se entregarán de manera directa.

Durante su conferencia de prensa matutina, el líder del Ejecutivo hizo énfasis en que deportistas de alto rendimiento, investigadores, artistas, intelectuales, escritores, cineastas y otros recibirán sus apoyos económicos sin intermediarios.

"Para decirlo con mucha claridad, queremos revisar para que no haya aviadores, pero no significa que no nos importa la ciencia, la cultura, el deporte. Tanto nos importan que queremos que no haya corrupción", afirmó.

Recordó que el manejo de los recursos en los fideicomisos "estaban fuera de control, completamente".

Sin embargo, garantizó que los beneficiarios de estos fondos seguirán recibiendo recursos.

"Ellos no van a dejar de recibir sus beneficios. Por ejemplo, hay un fondo de deportistas de alto rendimiento; ese beneficio lo van a seguir recibiendo los deportistas", reiteró.

Sin embargo, dijo, se hará una revisión para que se pueda saber "a ciencia cierta" si las personas que están registradas en los padrones son las que deben de recibir ese apoyo "y que se entregue de manera directa, que no se queden los apoyos en manos de intermediarios".

Señaló que aquellos que reciben los apoyos, no requieren de tutela ni que le estén administrando "lo que por derecho le corresponde o ya le fue otorgado; es entrega directa y con independencia completa, absoluta, pero queremos hacer la revisión".

El pasado 29 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto del decreto del Ejecutivo federal por el que se eliminan 109 fideicomisos, con un valor superior a 68.000 millones de pesos (unos 3.102 millones de dólares) mismo que prevé sea discutido este jueves en el pleno de la Cámara baja.

El texto elimina fideicomisos relacionados con la protección de defensores de los derechos humanos y periodistas, la cooperación internacional para el desarrollo, la cultura y el cine, ciencia y tecnología, el cambio climático y el apoyo a migrantes.

La decisión de eliminar los fideicomisos ha generado mucha indignación en distintos gremios.

El objetivo oficial es el de reasignar recursos para afrontar la crisis económica derivada de la COVID-19, que ya acumula 77.646 decesos y 743.216 contagios.