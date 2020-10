2-0. Toluca derrota a Cruz Azul y rompe racha de seis partidos sin ganar

Carlos Morales elogia el cambio de actitud del Toluca

Toluca (México), 4 oct (EFE).- El entrenador del Toluca del fútbol mexicano, Carlos Morales, elogió este domingo el cambio de actitud de sus jugadores en la victoria sobre Cruz Azul en el Apertura 2020.

"Hoy vi un cambio de actitud en el Toluca, algo importante en el fútbol porque puedes jugar bien y tener capacidades técnicas, pero si no tienes la actitud no conseguirás buenos resultados. Este es un club que tiene que estar entre los 5 u 8 primeros lugares en la tabla", añadió.

Toluca se impuso por 2-0 a los Azules con goles de Óscar Haret Ortega y el argentino Gastón Sauro, con lo que subió al noveno lugar de la tabla de posiciones, resultado que lo mantiene en zona de repesca para acceder a la liguilla, fase decisiva del campeonato.

"Buscamos darle confianza al plantel para que respondieran a la responsabilidad de enfrentar a un buen equipo como Cruz Azul. El equipo trabajó bien, si bien no generamos muchas jugadas de gol, se comportó bien en la parte defensiva y aprovechó las pelotas paradas", explicó Morales en rueda de prensa.

El estratega expresó satisfacción por el accionar de su equipo y destacó su capacidad para no dejar de correr y presionar al Cruz Azul, que generó más peligro en el partido.

"El triunfo me deja una sensación increíble de satisfacción. Tenemos grandes jugadores, es cuestión de devolverles la confianza y capacidad. Me encantó el trabajo que hicieron, no dejaron de correr, quizá no generaron ocasiones de gol, pero tuvieron orden", remarcó.

Morales, de 41 años, reveló que su debut como entrenador lo visualizó como el de este domingo, con una victoria, y aunque no sabe si continuará al mando del Toluca, disfruta el momento.

"Nunca se tocó (con la directiva) un plazo para ser el técnico, solo el tema de mejorar el presente del club. Estoy tranquilo y disfruto el momento, pero consciente de que si se nos requiere, mi cuerpo técnico y yo tenemos la disposición de seguir al frente", concluyó.