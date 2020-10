Nathy Peluso: Las personas somos como árboles, necesitamos sentir raíces

México, 10 oct (EFE).- La artista argentina afincada en España y nominada a los Grammy Latino Nathy Peluso ha conocido gracias a su trabajo musical ritmos, lugares, colores y sabores, pero a la vez siente nostalgia de su tierra: "Necesitamos sentir raíces, somos como árboles", dijo en entrevista con Efe.

Pero sus raíces no atan a Peluso a ningún género, como ha demostrado desde sus inicios, subiendo vídeos a YouTube de versiones de clásicos del jazz, hasta "Calambre", su nuevo disco con temas de hip hop, salsa o rhythm and blues.

UNA ARTISTA "MUY NÓMADA"

Aunque vive en España, es evidente que sus raíces latinas juegan un papel importante en sus canciones. Argentina y su infancia en el país latinoamericano generan en ella una nostalgia muy especial que le resulta creativa y cree que la raíces son importantes para cualquier ser humano.

"Es inevitable, las personas necesitamos sentir raíces, somos como árboles. Una cuando no está en su país natal siente la nostalgia y es relinda, es un sentimiento que puede ser súper productivo porque empuja, a mí por ejemplo, a hacer canciones. Es un sentimiento romántico que nos mantiene viva", detalló.

Pero no es solamente Argentina el lugar que la inspira, sino que muchos otros rincones del mundo en los que ha vivido o ha podido visitar están latentes en sus canciones.

"Soy una persona muy nómada. Me tocó viajar en mi vida, probar diferentes países, provincias (de España) y culturas. Tengo mucho mix adentro de cosas que admiro muchísimo. Muchos países me han enseñado mucho y tienen un lugar en mi corazón", explicó.

Además de la multiculturalidad, se deja llevar porque su música la crea siempre desde la improvisación y el amor.

Hay días que siente salsa, otros que siente rhythm and blues y otros en los que la posee la irreverencia del hip hop, por lo que se deja "atravesar" por todo eso que casi siempre ha investigado previamente.

"El punto de fuga es siempre desde los sentidos y la improvisación, pero sí que hay un sentido de la investigación profunda", detalló.

INSPIRACIÓN EN LO COTIDIANO

Y más allá de estos "métodos", Peluso escribe casi sobre cualquier cosa: desde su amor por la pizza, hasta el poder de una mujer en los negocios, un trío sexual o una relación romántica tóxica.

Para ella no hay motivo para rechazar hablar de un tema porque no sea clásico o porque resulte aparentemente banal.

"Las temáticas que elijo son las primeras palabras que me vienen a la boca, siempre intento ser fiel a lo que me viene en el momento. Hay veces que hablo de cosas no tan clásicas (...) ¿Por qué darle la espalda?", cuestionó.

Otras veces encuentra un tema concreto que quiere tratar y trabaja "artesanalmente" sobre el concepto.

Pero no es el caso de "Business woman", un tema de "Calambre" en el que se muestra empoderada como mujer trabajadora y fuerte dentro de la industria, sino que más bien nace de su propia experiencia.

Y su experiencia dice que no es fácil hacerse hueco en la industria musical como mujer, ya que a veces se dan comportamientos machistas que intentan cerrar huecos para mujeres.

"(Ciertos comportamientos) son absolutamente poco sororos y pecan de machistas sin darnos cuenta, y reduccionistas porque al final hay espacio para todas y todas tenemos algo que aportar. (...) Nosotras como compañeras tenemos que predicar con el ejemplo y apoyarnos para demostrar al público que nos apoyamos no hay por que enemistarnos ni ponernos en podios distintos", sentenció.

La argentina se siente en un buen momento con la publicación de "Calambre", un trabajo que llevaba mucho tiempo preparando y que ya está deseando llevar a los escenarios, algo que hará tan pronto la situación sanitaria mundial por el coronavirus se lo permita.

"Mi esperanza es que el año que viene podamos representar todo este disco porque lo hice para representarlo en directo y cuando pueda pisar un escenario va a ser el día más feliz de mi vida", terminó.

Peluso recibió recientemente la nominación en los Latin Grammy en las categorías de mejor nuevo artista y también en la de mejor canción alternativa por "Buenos Aires", por lo que solo le falta el público para que esta artista termine de romper y sea imparable.