Presidente de México ve "sabotaje" de farmacéuticas por escasez de fármacos

México, 13 oct (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo este martes duras palabras contra farmacéuticas y las acusó de "sabotaje" en la compra de medicamentos, lo que dificulta la adquisición de fármacos incluso en el extranjero.

"Ha habido mucho sabotaje de parte de las empresas que abastecían los medicamentos al Gobierno. Estamos hablando de intereses creados", dijo el mandatario desde Palacio Nacional.

Como en otras ocasiones, aseveró que había unas diez grandes empresas beneficiadas por contratos del Gobierno, que vendían fármacos "al doble o al triple" del precio de mercado.

"No había frontera entre funcionarios y empresarios encargados de la venta de medicamentos", subrayó.

La firma de un convenio por parte del Ejecutivo mexicano con la ONU hace unos meses para la compra consolidada de medicamentos no le agradó a este grupo de empresas, y es por ello que ahora hay una "campaña fuertísima" de estas compañías para desprestigiar al Gobierno, aseguró.

"Hay indicios de que nos andan bloqueando para no contar con los medicamentos y no solo en México, en el extranjero. Las mismas empresas de aquí. Se hacen acuerdos con empresas de afuera e intervienen para que no nos cumplan con los compromisos", indicó el mandatario, quien remarcó que dichas empresas no tienen "escrúpulos".

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) del Gobierno mexicano lanzó el pasado sábado una alerta sanitaria por el robo de más de 37.000 medicamentos contra el cáncer.

El presidente aseguró que no habrá desabastecimiento de medicamentos pese a la situación y aseguró que la investigación del robo "ya se tiene avanzada" y pronto habrá resultados.

Finalmente, vio una "mano negra" en la protestas por la falta de medicamentos, pues una vez que salió del aeropuerto vio un grupo de personas "muy influenciados".

Pero el Gobierno tiene la obligación de proporcionar los medicamentos, remarcó sobre este preocupante asunto.

"Vamos a resolver el problema", remarcó, y calificó la situación de "acoso" de las "mafias".

El Gobierno mexicano invertirá 100.000 millones de pesos (unos de 4.660 millones de dólares) para la compra de medicamentos del 2021, que se realizará a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Aunque era un problema ya existente, la crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la forma de comprar las medicinas impuestos por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018.