México busca acuerdos para cumplir Tratado de Aguas con Estados Unidos

México, 13 oct (EFE).- México informó este martes que busca acuerdos internos para cumplir el Tratado de Aguas Internacional de 1944, el cual ha generado, en las últimas semanas, un conflicto con Estados Unidos por el reparto de agua entre ambos países.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, contó, en redes sociales, que varios funcionarios federales dialogaron con Salvador Alcántar Ortega, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del estado de Chihuahua, y legisladores federales y locales de esa entidad "para encontrar acuerdos y cumplir el Tratado de Aguas Internacional de 1944".

La funcionaria indicó que "una vez resuelto el caso con la participación de autoridades de distritos de riego y estados vinculados al acuerdo, y garantizando en todo momento el abasto de agua para consumo humano, se instalarán mesas de trabajo para atender necesidades de inversión y protección regional".

El Tratado de Aguas Internacional establece que, por los ríos fronterizos, México debe entregar cada quinquenio cerca de 2.160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos, aunque los mexicanos reciben a cambio 9.250 millones de metros cúbicos.

Pese al avance que representa la reunión con los agricultores chihuahuenses, el acuerdo "no es definitivo" porque aún "está en negociación", reconoció en entrevista con Efe Blanca Jiménez, directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

"Quedamos nosotros de revisar lo que estaban ellos viendo y proponiendo, y llevaron otra respuesta para los agricultores de Chihuahua, entonces estaríamos en espera de que confirmaran, mientras tanto seguimos con los planes originales".

Hasta ahora, a 13 días de que venza el plazo, México aún debe entregar 230,5 millones de metros cúbicos a Estados Unidos, por lo que el plan lleva un avance del 89,3 %, precisó la titular de Conagua.

Entre las opciones que contemplan está usar el líquido de otras presas internacionales y afluentes, indicó Jiménez.

"Tenemos varios 'planes b' para poder cumplir porque, como Estado mexicano, ya que este no es un problema del Gobierno federal, no pensamos en no cumplir", afirmó.

Actualmente se ha desatado un conflicto político por el líquido en Chihuahua, por lo que México debe todavía unos 230,5 millones de metros cúbicos a Estados Unidos a pocos días de que venza el plazo.

De hecho, la deuda de Chihuahua asciende a casi 320 millones de metros cúbicos porque otros estados fronterizos, como Coahuila y Tamaulipas, han incrementado sus aportaciones, de acuerdo con Conagua.