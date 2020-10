COVID es "llamada de alerta" para sistemas de salud en desarrollo, dice Roche

México, 14 oct (EFE).- La pandemia de COVID-19 es una "llamada de alerta" para los sistemas de salud de países en desarrollo, como los de Latinoamérica, y para acelerar la colaboración entre sectores público y privado, advierte Jörg-Michael Rupp, director inter|nacional de 7 áreas de Roche.

"COVID ha probado que los sistemas no son lo suficiente fuertes, no están preparados para lidiar con esto, y podría ser que veamos otra crisis como esta dentro de cinco años y no queremos regresar a la misma situación en la que estamos hoy", explica Rupp en entrevista con Efe.

El directivo participa en el Roche Press Day, un evento virtual que reúne a especialistas de toda América Latina, la región más golpeada por la crisis de COVID-19 con más de 10,1 millones de contagios y cerca de 370.000 muertos de los casi 38 millones de casos y 1,1 millón de fallecidos globales.

Pese al panorama, el encargado de la empresa farmacéutica en los países en desarrollo pide no "desperdiciar la oportunidad" para realizar cambios esenciales ahora que hay tanta atención sobre la sanidad.

"El tema más apremiante es que necesitamos reconocer que la inversión en salud es estratégica y dejar de ver esto solo como un elemento de costo y parte de un presupuesto. Si superamos esto y vemos la salud como un impulsor del desarrollo sustentable, daremos un gran paso", argumenta.

MÁS ALLÁ DE LA VACUNA

Las declaraciones de Rupp se producen después de que México presentó un ambicioso plan de adquisición de dosis que permitiría vacunar a más 116 millones de personas contra la COVID-19, 20 millones de ellas durante el primer trimestre de 2021.

El directivo de Roche reconoce la importancia de encontrar un antídoto y califica de "fantástica" la colaboración intersectorial que esto ha representado para hacerlo en tiempo récord, cuando en la actualidad es un proceso que tarda entre 5 y 10 años.

"Pero al mismo tiempo, necesitamos seguir buscando opciones de tratamiento para pacientes que contraen el virus y tienen síntomas subsecuentes, necesitamos asegurarnos de que hay opciones disponibles para mantener a los pacientes fuera de los hospitales", apunta Rupp.

El representante del laboratorio apunta que la compañía ha sido líder en el desarrollo de pruebas para diagnosticar COVID-19, como lo revela su nuevo análisis antígeno que logra un resultado en 18 minutos.

También resalta que estuvo en "contacto estrecho" con gobiernos y con proveedores de salud para resolver necesidades inmediatas de los pacientes, incluyendo una colaboración con aplicaciones de transporte para llegar a ellos durante el confinamiento.

Sin embargo, Rupp pide pensar en los desafíos que la pandemia presenta a largo plazo.

"Mientras estamos resolviendo esta crisis, al mismo tiempo hay que tomar perspectiva y ver hacia adelante, y realmente asegurarnos de que los pacientes, todos los pacientes, no solo aquellos con COVID, sino todos los demás, también están recibiendo tratamiento y cuidados", opina.

LATINOAMÉRICA COLABORATIVA

La pandemia ha demostrado que las compañías farmacéuticas, la industria, los gobiernos y los sectores público y privado pueden unirse por el bien común, considera el representante de Roche.

Dentro de este esfuerzo, destaca el de América Latina, una región de la que él se hizo cargo durante casi una década.

"Observamos en Latinoamérica un alto nivel de voluntad para colaborar y vemos en América Latina una actitud de poder hacerlo", asevera.

Esta apertura debe prevalecer después de la pandemia para entender que una población saludable es necesaria para una economía sostenible, insiste.

"COVID es el momento en el que reconocemos que necesitamos un cambio fundamental y no incremental", reflexiona.