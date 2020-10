1-0. Pumas UNAM derrota a Toluca y desbanca del segundo lugar a Tigres UANL

Contenido relacionado

México, 18 oct (EFE).- El argentino Andrés Lillini, entrenador de los Pumas UNAM, celebró este domingo que su equipo crezca en la construcción del juego, lo cual espera mejorar en la liguilla del torneo Apertura en la que aspira a estar.

"Sumar y ganar nos favorece muchísimo, pero además hemos un paso adelante en el protagonismo en la construcción del juego, que es lo que quiero mejorar", señaló en una rueda de prensa luego de la victoria por 1-0 ante Toluca.

Con un autogol del guardameta del Toluca Luis García, los Pumas sumaron tres puntos este domingo y subieron al segundo lugar, lo cual Lillini consideró justo, de acuerdo con lo visto en la cancha.

"En el trámite de juego tratamos de construir mejor nosotros que el adversario; estamos mejorando en las formas", indicó.

El estratega reconoció que las ocasiones fueron parejas para los dos lados en un juego en el que Toluca se encerró atrás y marcó bien.

"Trabajamos en la semana para un partido de un gol, el que la tuviera, la tenía que meter", explicó.

Aunque está en segundo lugar, los Pumas deben confirmar su buen paso para terminar entre los cuatro primeros del Apertura y lograr un boleto directo a la liguilla, lo cual no preocupa al entrenador, confiado en sus jugadores.

"Estamos dentro, ahora debemos defender lo que han logrado los jugadores desde la primera fecha. Se nos puede pedir no dejar de entregarnos al máximo, no dejar de ser protagonistas y no dejar de ir para adelante; eso se nos puede exigir, salir extenuados de la cancha, como hoy", señaló.

Pumas visitará al Pachuca el próximo lunes 26, recibirá al Guadalajara el 31 de octubre y visitará al Cruz Azul el 7 de noviembre, en sus últimos tres partidos del torneo.

"Estamos para entrar a la liguilla y competir como lo estamos haciendo; nos hemos parado a la altura de todos los rivales y debemos defender lo logrado en los tres partidos de cierre", concluyó.