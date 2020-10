1-1. Santos y Pachuca empatan en duelo entre uruguayos Pezzolano y Almada

Contenido relacionado

El uruguayo Pezzolano reconoce disconformidad con el empate con el Santos

Torreón (México), 18 oct (EFE).- El uruguayo Paulo Pezzolano, entrenador del Pachuca del fútbol mexicano, aseguró este domingo, luego de que su equipo empató 1-1 con Santos Laguna, que se va disconforme porque no pudieron sacar la victoria.

"Nos queda el sabor amargo; somos un equipo que no nos conformamos con el empate y nunca me voy a ir contento con una igualada", subrayó el técnico al final del partido de la fecha 14 del Apertura 2020.

Pachuca no pudo mantener el 1-0 conseguido por Luis Gerardo Chávez y se fue al descanso con el marcador 1-1. Para el segundo lapso ya no fue capaz de conseguir el tanto de la victoria, situación que Pezzolano reconoció no le satisfizo.

"Queríamos los tres puntos porque ese es el Pachuca, un equipo que sale a jugar de igual a igual y a ganar en todas las canchas; por eso no me voy contento, me voy satisfecho con la actitud de mis jugadores y que llevamos tres partidos sin perder", puntualizó.

Con el resultado, el conjunto dirigido por Pezzolano acumuló su tercer empate al hilo; igualó con Toluca en la fecha 12; con Juárez empató en la 13 y ahora pactó tablas con Santos Laguna, algo que el timonel explicó al menos les ayudó a sumar.

"Ahora llevamos tres empates seguidos y lo positivo es que no perdemos, acumulamos puntos, pero también está el pesar de que no hemos ganado", añadió.

El estratega resaltó el partido que les planteó Santos Laguna, un equipo al que calificó de intenso.

"Fue un partido espectacular en lo táctico, es difícil de ver este tipo de partidos. Santos es un equipo muy intenso, que te aprieta en todos los sectores de la cancha y por eso se vio un partido que en realidad cualquiera de los dos pudo ganar".

Con el empate, Pachuca llegó a 21 unidades y conservó el octavo lugar del torneo, puesto que Pezzolano reconoció quiere mantener para poder jugar el repechaje que disputarán los colocados entre el quinto y duodécimo escalón para buscar un boleto a la Liguilla.

"Lo importantes es que nos mantenemos en octavo lugar y estamos dentro de los 12 primeros, ese es el objetivo, no dejar estos lugares de la tabla", concluyó.

En la jornada 15 del Apertura 2020, Pachuca recibirá a los Pumas el lunes 26 de octubre.