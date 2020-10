Productor Israel Jaitovich quita la solemnidad a las narcoseries con comedia

México, 21 oct (EFE).- Después de la ola de series dedicadas al narcotráfico que han inundado las pantallas, el productor mexicano Israel Jaitovich propone hacer sátira de ellas con "El Junior: El Mirrey de los Capos", un trabajo que pretende dejar de ensalzar a los narcos con un tono "completamente" de farsa.

"Quisimos hacer la primera narcocomedia, utilizar este género de las narcoseries que ha sido tan socorrido para darle un revolcón y hacerlo en farsa, creemos que es la evolución natural que deben de tener estos contenidos" dice a Efe Jaitovich, quien trabajó por un año en el guión.

Desde su punto de vista, era importante dejar de darles a los narcotraficantes un lugar al que las personas pudieran aspirar. Es por eso que con personajes tontos y situaciones cómicas espera quitarles el título de falsos héroes.

"Después de esta serie nadie va a querer ser narco porque todos son profundamente tontos", dice convencido.

La serie tendrá como protagonista al actor Diego de Erice y a un elenco selecto conformado por Jesús Ochoa, María Fernanda Yepes, Rodrigo Murray y Germán Ortega, entre otros.

"Lo único que puedo decir es que el mundo del narco va a caer en manos de un fresa tonto hijo de una actriz", apunta Jaitovich sobre la trama.

Las grabaciones ya comenzaron y el productor espera que a principios del 2021 la serie se encuentre en proceso de postproducción y así estrenar en el mes de febrero.

"El Junior: El Mirrey de los Capos" será la primera producción original del canal Distrito Comedia que Jaitovich dirige desde hace dos años.

Según comenta, el éxito que ha posicionado al canal lo llevó a pensar en la necesidad de realizar una serie original propia para darle una identidad a la señal de cable que suele transmitir éxitos de la comedia tales como "La familia P. Luche" o "Una familia de diez".

"Hablé con la gente de Televisa para decirles que el canal estaba en primer lugar de 'rating' y que había llegado el momento de tener la primera serie original para que tuviéramos un diferenciador en ese sentido", menciona.

Con eso en mente, "El Junior: El Mirrey de los Capos" se une a una nueva organización que pretende impulsar la comedia y potenciar su alcance con calidad luego de la creación del nuevo sello de Televisa Comedia Networks.

UNA NUEVA DIRECCIÓN

Comedia Networks, de la que Jaitovich también es director, es una iniciativa centrada en la comedia encargada de distribuir contenido exclusivo a los canales.

Con dos direcciones a su cargo, el productor demuestra que está haciendo todo lo que está en sus manos para impulsar un género que, según considera, es muy popular pero que ha sido estigmatizado por muchos años.

"El mexicano hace comedia de la vida, de la muerte, de los temblores, somos un país de comedia, tenemos un canal de comedia en primer lugar con los mismos números que las telenovelas", afirma.

Sin embargo, Jaitovich asegura que en el plano de negocio suele ser más difícil impulsar los proyectos.

"Las marcas prefieren relacionarse con programas donde no hay ningún tipo de confrontación, entonces ahí es donde se hace la alquimia", dice.

Sobre la discusión reciente que ha surgido en redes en torno a la forma en la que se tratan ciertos temas desde la comedia, el productor asegura que es necesario arriesgarse para hacer reír.

"Estamos atravesando por una sociedad que tiene la piel muy delgada en este momento, ya todo discrimina y descalifica y la comedia tiene un dejo de burla para poder ser. (Charles) Chaplin decía: 'si no hay violencia, no hay comedia'. La comedia no es otra cosa más que un punto de vista diferente de un hecho", finaliza.