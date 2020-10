El colombiano Hurtado acepta que aún no muestra su mejor nivel con Monterrey

Monterrey (México), 29 oct (EFE).- El colombiano Avilés Hurtado, delantero de los Rayados del Monterrey del fútbol mexicano, aceptó este jueves que por lesiones aún no demuestra su mejor nivel con el equipo del norte del país.

"Las lesiones no me han dejado despegar, pero son cosas que pasan en el fútbol y todos estamos expuesto a ellos. Siempre he estado comprometido con el club, me he entregado al máximo", expresó en rueda de prensa.

El atacante de 33 años se perdió el Clausura 2020 por ruptura del tendón de Aquiles y en el presente Apertura 2020, ha presentado molestias musculares que lo tienen con sólo cinco partidos disputados de 15 posibles.

"Me falta jugar para ser desequilibrante, vengo agarrando ritmo en cada oportunidad que me da el técnico (el argentino Antonio Mohamed). Debo aprovechar mis cualidades para el equipo, pero depende del entrenador que me dé la oportunidad", añadió el antiguo futbolista del Atlético Nacional de su país.

Hurtado, campeón de los goleadores de la Liga Mx en el Apertura 2017, aseguró que su recuperación sirve para que haya más competencia interna en el Monterrey y eso suba el nivel de sus compañeros.

"Me siento contento, bien físicamente, cada vez mejor y mi recuperación sirve para que el equipo eleve su nivel, hay una competencia sana", expresó.

Los Rayados, sextos en la clasificación, enfrentan en la penúltima jornada del calendario regular del Apertura 2020 al Cruz Azul, que en el segundo lugar de la tabla es un rival directo en su lucha por amarrar uno de los cuatro boletos a la liguilla por el título.

"Cruz azul es un rival que viene haciendo las cosas bien desde hace rato, tenemos que pensar en nosotros, ahí estará la clave, nosotros estamos bien física y mentalmente, además de motivados", comentó Hurtado.

En caso de que el Monterrey no logre su pase directo a la liguilla, Hurtado afirmó que la plantilla está preparada para el partido de repesca, que disputarán los clasificados del quinto al duodécimo lugar.

"No estamos preocupados en la repesca, nos ocupa ganar ante Cruz Azul, será un partido difícil para estar entre los cuatro primeros, pero si se diera la repesca estamos con la mentalidad de que es lo que tiene que pasar para estar en la liguilla", concluyó el colombiano.