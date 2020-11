0-1. El Puebla del peruano Reynoso vence al Atlas y se mantiene con vida

Cocca lamenta la falta de claridad del Atlas ante el Puebla

Guadalajara (México), 31 oct (EFE).- El argentino Diego Cocca, entrenador del Atlas mexicano lamentó este sábado que la falta de claridad ante el Puebla haya sepultado el trabajo para buscar su pase a la Liguilla del torneo Apertura 2020.

“El equipo hizo un esfuerzo, se entregó, luchó, no tengo nada que decir de mis jugadores, no estamos teniendo la claridad, la capacidad de llegar al arco rival y marcar. El que hace el gol gana y Atlas no está haciendo goles y nos está costando muchísimo”, dijo en videoconferencia de prensa.

Atlas cayó en casa ante el Puebla por 1-0, en un partido en el que ambos buscaron seguir con vida en el torneo para colocarse entre los ocho equipos que disputarán el repechaje.

Con 13 puntos, el conjunto rojinegro se coloca en la decimosexta posición del torneo y quedó fuera de toda posibilidad de disputar el campeonato.

Cocca, quien llegó para la fecha cinco de la liga para sustituir al mexicano Rafael Puente, afirmó que no alcanzó el trabajo que realizó para tratar de revertir la mala racha que el equipo arrastraba desde el torneo pasado.

“No alcanzó, realmente se hizo mucho, se trabajó, pero no se pudo ver plasmado en los resultados, esa es la realidad, se termina una temporada otra vez mala en la cual arrancó mal y venimos para levantar una situación que es muy difícil y ahora vamos a tener que arrancar desde la pretemporada”, señaló.

El estratega adelantó que buscarán cerrar el torneo con una victoria ante Tigres, pero también es momento de evaluar el desempeño de los jugadores para “tomar decisiones” junto a la directiva para “formar un equipo competitivo” de cara al Clausura 2020.

Atlas se enfrentará el próximo sábado al Tigres en la fecha 17 de la liga.