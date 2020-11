Un torneo de videojuegos le dio a Ormeño la dosis de confianza que le faltaba

Puebla (México), 7 nov (EFE).- Un torneo de videojuegos disputado entre abril y junio de este año le dio al delantero del Puebla Santiago Ormeño la dosis de confianza que le faltaba a sus 26 años, cuando su carrera pasaba desapercibida.

La eLiga Mx, un certamen del videojuego FIFA con el que el fútbol mexicano sustituyó el balompié real, suspendido por la pandemia de la covid-19, significó para el atacante mexicano-peruano la oportunidad que esperaba para sobresalir en el balompié.

Antes de la eLiga, el jugador sumó cuatro partidos en la primera división mexicana sin goles, después del certamen virtual, tan sólo en el Apertura 2020, acumuló 13 encuentros y seis dianas, con las que lideró a los goleadores del Puebla en la fase regular.

"Mi paso por la eLiga me dio una confianza grande y por eso he logrado destacar. Me ha ayudado a tener éxito en el fútbol real, fue un impulso porque antes no estaba 100 por ciento convencido de lo que quería y era, ahora soy más decidido" dijo este sábado a Efe.

Ormeño evolucionó tanto como futbolista que su nombre surgió para sustituir por lesión en la selección peruana al goleador Paolo Guerrero, luego de que el argentino Ricardo Gareca, entrenador de Perú, reconoció que lo tenía en la mira.

El cambio de Ormeño no fue instantáneo. Tras un inicio prometedor en la eLiga, en la que logró tres partidos invicto y ya era una estrella en redes sociales gracias a su carisma durante las transmisiones, vino su primera derrota en la que en la redes pusieron en duda su habilidad en el FIFA.

El delantero se enfrentó por primera vez en su carrera futbolística a caer de lo más alto y tener que levantarse, como lo hacen los atletas de elite, ahí vino el cambio de mentalidad.

"Cuando perdí mi primer partido, después de hacerme viral y que gran parte de México me ubicara, perdí y mucha gente festejó y dijo es 'puro humo', ahí dije que esto ya era otra cosa, no sólo un chiste, realmente tenía influencia", expresó Ormeño.

Tras sobreponerse a la derrota y volver a destacar como uno de los candidatos a levantar el título de la eLiga, Ormeño soñó con el momento de regresar a las canchas físicas, a donde tenía que trasladar su buen nivel.

A la par de conquistar las redes sociales y ganar en el FIFA, Ormeño continuó un proceso personal que inició ocho meses antes, en el que cambió su alimentación, otro factor que cree influyó en el terreno de juego.

La eLiga no sólo le sirvió a Ormeño para mejorar en lo mental y en la cancha, sino que vio en los videojuegos una oportunidad para continuar en el ojo público y decidió convertirse en streamer en la plataforma Twitch.

Un amigo le recomendó volverse creador de contenido y Ormeño empezó a transmitir partidas de Call of Duty: Warzone y FIFA. Ahora pasa de dos a tres horas al día en los juegos de vídeo, más de lo que jugaba antes de la eLiga, cuando era un gamer casual.

"Soy una persona alegre y en los streams puedo mostrarme como soy y eso a la gente le gusta, es una de las razones por las que lo hago, me encanta sentir el apoyo y que me digan que les agrada lo que hago", cerró Ormeño.