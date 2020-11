Damián Alcázar: "No somos malos de origen pero el entorno hace daño"

México, 13 nov (EFE).- El actor mexicano Damián Alcázar ha encontrado en el pódcast una buena alternativa para explorar su talento. Ahora regresa a "Fausto" con una historia nueva que lo hace reflexionar que los humanos "no somos malos de origen pero el entorno hace daño a la gente", dice a Efe.

En el 2019 "Fausto" revivió un multihomicidio realizado en Ecatepec en 1991. Su narrativa terrorífica en voz de Alcázar y el impactante argumento de una historia real, lo convirtió en el pódcast más escuchado del año en Latinoamérica.

Un año más tarde se hace presente la segunda temporada de esta serie criminal con una historia que promete ser aun más aterradora que la primera y que se inserta en un difícil contexto de inseguridad en el país al narrar la misteriosa desaparición de una mujer.

"De alguna manera se inserta con las desapariciones que tenemos en México. Creo que se ha acrecentado porque los valores dejaron de tener sustento, se fueron deteriorando en este abandono por tantos años a los trabajadores, a los jóvenes, al campo mexicano, entonces la gente en hambruna, necesidad y estrés saca sus cosas a veces buenas, y a veces terribles", dice el actor.

Para Alcázar, el que "Fausto" trate estos temas criminales tan duros, es una oportunidad para quienes escuchan de reflexionar sobre los actos humanos y así pensar en poder brindar soluciones a favor de un cambio positivo en la sociedad.

"Es relevante (contarlas), tenemos que saber que nosotros somos los responsables, que con nuestro poder y nuestra voluntad podemos resarcir todo este daño y que hay que trabajar en la armonía y luchar por un mejor país", asegura el actor de "La ley de Herodes" (1999).

Esta es la segunda vez que Alcázar (Jiquilpan de Juárez, 1953) presta su voz al pódcast y asegura que es un trabajo que disfruta mucho.

Por un lado, por esa libertad creativa que le da el interpretar al personaje inspirado en la obra de Goethe sólo con su voz y por otro, por el rescate a la tradición sonora que supone este formato.

"La base está en la radio, en este caso es narración y tengo que crearme un personaje, yo conozco muy bien a Fausto y a Mefistófeles, me encanta ponerle frases del mismo Goethe o de escritores y filósofos que tengan que ver con la vida, la muerte, con lo más luminoso del ser humano", relata sobre el sello que le ha dado al proyecto.

El actor sabe que las expectativas que el público tiene de "Fausto" son altas. Sin embargo, está convencido de que esta segunda entrega está a la altura o incluso aun mejor que la anterior, además adelanta que ya se tiene pensada una tercera temporada.

EL AUGE DEL PÓDCAST

El consumo de pódcast se ha incrementado en Latinoamérica durante todo el 2020, así lo afirma Javier Piñol, cabeza de Spotify Estudios de la región, y desde su punto de vista esto habla de un hábito que ha sido retomado y aumentado durante el tiempo de confinamiento.

"Gran parte de consumo de pódcast sucedía en viajes al trabajo, cuando empezó el encierro hubo un pequeño bajón pero rápido el consumo se aceleró en horas donde no había tenido demasiada relevancia", apunta Piñol.

Desde su punto de vista uno de los éxitos del formato se encuentra precisamente en que el pódcast ha retomado la radio antigua y ha revivido el valor de los contenidos de antaño.

"'Fausto' es 'vintage' un día mi padre me dijo 'no me gusta ver fútbol, me gusta imaginarme el campo, la pasión de los goles' y eso me llevó a una reflexión: la radio que conocemos hoy no es la radio que se creó, con la llegada del formato pódcast es normal que vuelva porque la parte de contarnos historias es muy antiguo", apunta.

"Fausto" es una muestra de eso y Piñol asegura que estas nuevas series sonoras llegaron para quedarse.