Alfonso Herrera: "He hecho dos personajes homosexuales y 40 heterosexuales"

México, 16 nov (EFE).- El reconocido actor mexicano Alfonso Herrera espera que la película "El baile de los 41" reivindique un hecho histórico para la comunidad LGBT, de la que se considera un "aliado", y que algún día la orientación sexual de los personajes deje de ser relevante a la hora de contar una historia.

"El hecho de que un personaje sea homosexual no es lo más importante, es importante la coyuntura, el contexto en el que se encuentra. He hecho dos personajes homosexuales de la misma forma que he interpretado a 40 personajes heterosexuales", dice Herrera en entrevista con Efe.

El actor protagoniza la película más reciente de David Pablos, "El baile de los 41", en ella interpreta a Ignacio de la Torre un político y empresario de renombre quien mantiene una doble vida por el contexto social que vive durante la dictadura de Porfirio Díaz en México (1884-1911).

Basada en un evento que se llevó a cabo en 1901 en el que 42 hombres fueron detenidos y castigados por vestir como mujeres, la película retrata a una sociedad hipócrita y cerrada en la que "ser homosexual implicaba vivir en la clandestinidad", apunta el actor.

"Me entusiasmaba contar una historia que fue invisibilizada, caricaturizada y ridiculizada, me parecía interesante poder mostrar algo más aterrizado y contundente reivindicando la comunidad LGBT+", asegura Herrera.

Con esa intención, la cinta sigue el amor entre el yerno del dictador Porfirio Díaz y Evaristo Rivas, mientras a su vez, muestra el lado más oscuro de cada uno de sus personajes, el lugar que mantenían socialmente y en base a ello su espectro de posibilidades.

"Era importante no reivindicar la figura de Ignacio de la Torre, quería mostrar estos claroscuros que él tenía, era dueño de uno de los ingenios azucareros más grandes, era un hombre tremendamente ambicioso, tenía hambre de poder y quería seguir acrecentando sus empresas", explica el actor.

A FAVOR DE LA LIBERTAD Y LA INCLUSIÓN

Además, Herrera hace una crítica a la forma en la que De la Torre trató a su esposa, Amada Díaz, hija de Porfirio Díaz, al utilizarla como "moneda de cambio" para el beneficio de ambos hombres que buscaban incrementar su riqueza y poder.

"Creo que la figura femenina es sumamente importante en la película. Ellas estaban literalmente en un confinamiento en sus casas, encerradas, todo lo que ocurría y se movía en la sociedad era a partir de lo que generaban los hombres y también es importante plantearnos qué tanto hemos avanzado", asegura el exintegrante de la serie y grupo de pop adolescente RBD.

Es por esto que Alfonso asegura que una de las razones por las que aceptó el proyecto de Pablos ("Las elegidas", 2015), que llegará a los cines el 19 de noviembre, fue el poder hacer eco de estas historias a favor de la libertad y la inclusión.

"Yo me considero un aliado de la comunidad LGBT+ y yo voy a estar en todo lo que tenga que ver con libertad respeto apertura, yo quisiera vivir en un México más libre, más respetuoso y eso creo que depende de las decisiones que nosotros tomamos no solo a largo plazo sino al día a día", señala.

CELEBRA EL TEATRO

Según detalla Herrera, actualmente se encuentra haciendo una cuarentena pues está a punto de comenzar grabaciones de un proyecto del que no puede decir nada, sin embargo también es parte de la obra "El paraíso de la invención", en la que comparte créditos con la nominada al Oscar Marina de Tavira y con Lorena Maza.

"Estamos rindiendo un homenaje al teatro, es un ejercicio por así decirlo porque todo ocurre en un teatro vacío, sucede en butacas, el en camerino y el gran ausente de alguna forma es el público", dice de la obra.

La puesta en escena trata sobre la discusión que una pareja tendrá en torno a la custodia de su hija, todo desde la visión de una comedia oscura que entreteje referencias de los clásicos griegos.

"Me emociona poder trabajar con Lorena y Marina y formar parte de un proyecto de mujeres que fue escrito y producido por mujeres", asegura Alfonso sobre la obra que se realizó en el Teatro Milán y que se estrenará de forma digital por Teatrix el 27 de noviembre.