Un cortometraje recrea la tragedia de un futbolista homosexual mexicano

México, 16 nov (EFE).- La tragedia del futbolista mexicano homosexual Julio César Zúñiga, asesinado en el 2017, es una de las denuncias más conmovedoras del documental "Intolerance is still there", lanzado este lunes de manera digital, en coincidencia con el día internacional de la tolerancia.

Zúñiga, integrante de la liga de fútbol gay de Azcapotzalco, Estado de México, recibió ocho disparos en la peluquería donde trabajaba en 2017, presuntamente en un acto de homofobia y su historia es recreada en el filme, insertado en la plataforma "Héroes de Hoy".

El cortometraje refleja los disturbios en junio de 1969 en el bar Stonewall Inn, en Nueva York y se refiere a las protestas por la intervención de la policía contra los homosexuales, reconocida como la primera vez en que la comunidad gay se enfrentó al sistema que los perseguía.

Aunque Zúñiga no estuvo en Nueva York, el corto lo incluye como una manera de denunciar las pequeñas historias humanas relacionadas con la intolerancia contra las minorías, presente en el mundo actual.

"Intolerance is still there" enlaza el pasado con la historia reciente de Zúñiga como una manera de denunciar que la homofobia en algunos sectores de las sociedades permanece vigente, también en el mundo del deporte, en el que es poco común que los protagonistas se reconozcan como homosexuales.

Julio César Zúñiga fue un activista de los derechos de los homosexuales, integrante de la Liga de Azcapotzalco, y su asesinato, sucedido delante de sus clientes, una expresión mayor de intolerancia.

La plataforma "Héroes de hoy" lanzó el año pasado otro documental de denuncia contra la discriminación, éste referente al racismo, alrededor de la figura del mítico atleta negro estadounidense Jesse Owens, campeón olímpico en Berlín 1936 en 100 y 200 metros planos, salto de longitud y en el relevo 4x100.

Owens, uno de los más grandes atletas olímpicos de la historia, sufrió por el color de su piel, lo cual retrató con símbolos el documental.