"Prefiero la utopía que la mediocridad", dice el cantautor argentino Piero

México, 19 nov (EFE).- El cantautor italo-argentino Piero disfruta de la buena acogida de su tema "Esperanza", a partir de una poesía de Alexis Valdés, con el que buscó hacer llegar a sus seguidores un mensaje positivo, ya que, dijo en entrevista con Efe, prefiere la utopía que la mediocridad.

"No hay que renunciar a los sueños, hay que darle para delante. Prefiero la utopía que la mediocridad, se pueden hacer muchas cosas reales, siempre hay cosas que mejorar pero también hay manera de sumarse a la vida", explicó el artista de 75 años en relación a la compleja situación que se vive en el mundo por la pandemia de coronavirus.

El creador de canciones icónicas en toda Latinoamérica como "Mi viejo" explicó que en este tiempo de cuarentena trató de mantenerse positivo y sobre todo de transmitir esas sensaciones de esperanza en el futuro, por lo que se enfocó en crear un nuevo disco en el que todavía trabaja.

Para sus canciones, Piero de Benedictis se centró en ideas como la solidaridad que surge de momentos de crisis como el actual, en donde consideró que el ser humano puede sacar sus mayores virtudes, dejando a un lado las dificultades y acudiendo al hermanamiento.

"Hay una cantidad de solidaridad ociosa que tenemos que agarrarla de los pelos y trabajar juntos. Si te inmovilizas, te ahogas y te paniqueas (asustas) y estamos a tiempo de poder cambiar pequeñas grandes cosas", expresó.

También hizo referencia a la clase política y dijo que deberían "ponerse las pilas" y centrarse más en la solidaridad y en lo espiritual.

"Están como en una tontería: mucha pelea y cero propuesta, y no solo en ciertos países", matizó.

EL ARTE ES ESENCIAL

Sobre el arte, Piero consideró que su papel siempre ha sido esencial y más en momentos de crisis y dificultad. Actualmente, los actores, los poetas o los músicos acompañan a quienes tienen que estar en sus hogares pero también a quienes tienen que salir a trabajar.

Y él mismo experimentó con la canción "Esperanza" esta solidaridad tan especial que se está generando entorno a la pandemia de covid-19.

"Hay una posibilidad concreta de crecer, mejorar, de meterse en proyectos con la solidaridad. Hay muchas cosas que agradecemos y visualizamos para hacer cosas concretas por el planeta. Tenemos que soltar cosas... tenemos demasiados objetos, cosas que no sirven", reflexionó.

Se refirió en concreto a su colaboración con el poeta cubano residente en Miami Alexis Valdés, ya que uno de sus poemas, del que surgió "Esperanza", llegó a sus manos de manera inesperada.

"Apareció una mañana mi mujer y me dijo 'lee esto' y lo leí. En el momento de leerlo me embargó, me emocionó y empecé a buscar de quien era la poesía", detalló el argentino.

Después de un tiempo, logró el contacto de Valdés, pero al pedirle si podría componer una melodía con su letra, este le dijo que también era músico y también estaba creando algo.

Sin embargo, días después volvieron a hablar y el poeta le dijo que adelante, que los versos eran "todos suyos".

Piero se siente muy orgulloso de lo que salió con "Esperanza", pues consideró que alrededor de la poesía, que ya le emocionaba, logró crear una melodía con múltiples elementos por la que dijo estar muy feliz.

"Fue una buena excusa para esta pandemia, para este momento tan lleno de 'yo no sé, ¿qué hago?', de miedo, angustia y pánico. Tenemos que ponernos a jugar al revés: vamos por la calma, la esperanza, por donde nosotros podemos incidir", terminó.