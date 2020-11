Un emotivo aplauso marcó el comienzo del adiós a Maradona

Buenos Aires, 25 nov (EFE).- Un aplauso en todo el país, que incluyó bocinazos y gritos de agradecimiento marcó una emotiva despedida del pueblo argentino al exastro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, que falleció esta mañana a los 60 años.

La iniciativa, que partió de redes sociales, marcó una emotiva despedida para el ídolo futbolístico de los argentinos en la antesala de las ceremonias fúnebres que comenzarán esta noche con los familiares y amigos, y continuará este jueves con el velatorio en la Casa Rosada, donde desde este miércoles había más de 500 personas esperando para dar el último adiós a Maradona.

Los aplausos y gritos tanto en Buenos Aires como en cada ciudad del país fueron acompañados con cánticos y el encendido de todas las luces de todos los estadios a las 22.00 hora local, en honor al 10 que acompañó a Maradona durante toda su carrera.

En el estadio de Argentinos Juniors, que lleva el nombre de Diego Armando Maradona, durante toda la jornada hubo muchas ofrendas en altares improvisados y mucha gente en los alrededores del predio ubicado en el barrio porteño de La Paternal.

Minutos antes, los directivos del club donde surgió Maradona decidieron abrir las instalaciones de su estadio y dejar ingresar a los simpatizantes para cantar durante diez minutos en honor del exastro futbolístico fallecido.

"Diego no se murió, Diego no se murió, Diego vive en el pueblo" y "Maradona no se va... Maradona es del barrio La Paternal", fueron algunos de los cánticos de los más de 2.500 simpatizantes que ocuparon las instalaciones del estadio, en un recuerdo que además incluyó fuegos artificiales.

En otro estadio porteño como La Bombonera de Boca Juniors, se iluminó uno de los palcos que pertenecía a Diego Maradona y es el que utilizaba habitualmente cuando iba a ver al club de sus amores.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) determinó siete días de luto por el fallecimineto de Maradona, que desde este jueves será velado en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos de la Casa Rosada, que el Gobierno argentino puso a disposición de la familia del difunto.

El cuerpo de Maradona luego de la autopsia realizada en la localidad bonaerense de San Fernando fue trasladado esta noche a una sala de velación del barrio porteño de La Paternal.

Según informaron a EFE fuentes de una de las tres fiscalías intervenientes, los análisis preliminares de la autopsia determinaron que la última persona que vio a Maradona con vida fue su sobrino cerca de las 23.00 horas del lunes y que a las 11:30 de este martes cuando intentaron despertarlo en su habitación "aparentaba estar dormido pero no respondía".

Las causas de la muerte de Maradona según este mismo análisis preliminar estuvieron marcadas por un "edema agudo de pulmón secundario e insuficiencia cardíaca crónica reagudizada", combinado con un "corazón con miocardiopatía dilatada".