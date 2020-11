Filme mexicano "Locas por el cambio" muestra el poder femenino en la comedia

México, 27 nov (EFE).- Las actrices mexicanas Sofía Sisniega y Mariel Molino encabezan "Locas por el cambio", una comedia divertida con la que demuestran que las mujeres también están hechas para la comedia y que, si algo le falta a esta sociedad, es la empatía y la gratitud hacia lo que uno tiene.

"Son dos mujeres que necesitan un cambio y no es precisamente que se enamoren y encuentren al príncipe azul", cuenta en entrevista con Efe Molino, quien considera que hay una profunda mirada femenina y actual en la producción de la directora y guionista Ihtzi Hurtado.

La historia sigue el caótico reencuentro que dos mujeres, que son rivales desde la escuela, vivirán luego de años de haber permanecido fuera de contacto.

Se trata de Paula (Molino), una mujer rica llena de privilegios que aparenta tener una vida perfecta y de Paulina (Sisniega), una joven de clase media cansada de su vida desordenada y precaria.

El encuentro entre ambas traerá más que solo el mal rato de toparse con personas incómodas, pues el destino de sus vidas cambiará a la mañana siguiente cuando cada una amanezca en el cuerpo de la otra mientras están acostadas en una cama que no es la suya.

"Paulina es una mujer que se ha dado por vencida con su vida, tiene a su familia pero no los valora, cree que la felicidad está en las cosas materiales y se va dando cuenta de que ella tiene todo para ser feliz y lo único que tiene que hacer es enfocarse y luchar por sus metas", dice Sisniega sobre su personaje.

Para ella es fácil identificarse con Paulina, pues los sentimientos y pensamientos que esta tiene a lo largo de la película los ha vivido de forma personal.

"Me he sentido como el personaje de Paulina, que no tienes lo suficiente para lograr lo que quieres y esta cosa de que no te den ganas de seguir adelante, pero de pronto tienes que voltear y agradecer lo que tienes y partir de ahí", reflexiona la actriz de "Mentada de padre" (2019).

Ese mismo mensaje resonó en Molino a la hora de interpretar a Paula, pues pese a que las personalidades de las protagonistas son muy distintas, ambas experimentan el mismo cambio en diferentes sentidos durante la historia.

"(Paula) Siempre busca esa aprobación fuera de sí misma y ser validada por los demás y a mí me hace pensar que todo lo tienes dentro de ti, por mas cursi que suene, y que sí eres suficiente", asegura Molino.

EMPATÍA COMO MENSAJE

Otro aspecto que ambas actrices resaltan es que sus personajes entran en los zapatos de la otra persona, no solo de forma literal, sino que empatizan la una con la otra y al final eso las termina enriqueciendo.

"Paula ha valorado cosas que no se deben de valorar y se da cuenta de que tiene una vida un poco más triste de lo que pensaba, cuando tiene este cambio ve que Paulina tiene muchísimo más amor y gente que la quiere, y ella todo lo contrario", comenta Molino.

Por eso las actrices creen que más allá de ser una película que entretiene al espectador, es una producción que busca generar más empatía en la sociedad más allá de las clases sociales.

"El mensaje más importante es ponernos en los zapatos de los demás y en México el hecho de tener clases sociales con tanta diferencia hace que haya mucho resentimiento social y que no se dé la empatía, por eso me encanta que a través de una comedia tan ligera y tan divertida se pueda dar ese mensaje", apunta Sofía.

"Locas por un cambio" llega a las pantallas de Amazon Prime Video como un Amazon Originals este viernes 27 de noviembre.

También cuenta con las participaciones de Mauricio Argüelles, Juan Pablo Gil, Itatí Cantoral, José María Torre-Hütt y Alejandra Ley.