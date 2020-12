Wisin estrena "No me acostumbro", tercer tema de "Los Legendarios"

San Juan, 3 nov (EFE News).- El reguetonero puertorriqueño Wisin estrenó este jueves junto a Ozuna y Miky Woodz, y el mexicano Jesús Navarro, del grupo Reik, "No me acostumbro", el tercer sencillo de su próximo disco "Los Legendarios", que lanzará en enero e incluirá entre otros invitados a Don Omar y Franco "El Gorila".

"Me siento feliz con este tema con Ozuna y Jesús, dos talentos que se destacan por sus melodías, y Miky y yo dándole el estilo callejero", resaltó hoy Wisin a Efe desde el estudio de grabación La Base Music, en Cayey, su ciudad natal y en el interior de Puerto Rico.

Juan Luis Morera, nombre de pila de Wisin, destacó además que "No me acostumbro" "es un tema gigante y que representa nuestra empresa", la disquera La Base Music Group, "la unión, que es lo que hace falta y no encasillarnos en géneros musicales".

El lanzamiento del nuevo sencillo, producido por el dúo "Los Legendarios", va acompañado de un vídeo musical dirigido por el puertorriqueño Carlos Pérez, de Elastic People, creador de "Despacito".

Debido al distanciamiento físico por la covid-19, Wisin, Ozuna y Woodz grabaron en el Monasterio Español en Miami (Florida) y Navarro en México.

EL VÍDEO TIENE SU PROPÓSITO SOCIAL

Cerrando el vídeo aparece un mensaje escrito exhortando a las personas a romper con el uso de drogas ilícitas.

Este mensaje social se une a otros que Wisin y su compañero de dúo, Yandel, han expuesto en los vídeos musicales "Estoy enamorado", que destaca la situación de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos; "Dime qué te pasó", sobre la vida de los soldados en el ejército, y "Yo te quiero", que trata sobre el cáncer.

Según explicó Wisin, al momento en que comenzó a hacer su nuevo proyecto musical reconoció el objetivo del vídeo y decidió darle una mayor atención y convocatoria para algún ser querido que necesite rehabilitarse y sobrellevar un vicio.

"Hacemos esto con mucho respeto y siendo contundente en nuestros mensajes. Cada vez que tomamos malas decisiones es por situaciones vulnerables, por lo que quisimos ser cuidadosos porque cualquier mala decisión puede afectar a uno y a los demás", detalló.

WISIN DESTACA LA VOZ DE NAVARRO

Por otra parte, es la tercera ocasión en que Wisin incluye a Navarro en un tema, demostrando así la variedad musical a la que el artista urbano se ha destacado en su carrera de más de 15 años.

Los otros dos temas en los que estos dos artistas han grabado son "Me niego", en el que también colaboró Ozuna, y "Duele" con Wisin y Yandel.

Para Wisin, sin embargo, "No me acostumbro" es su tema favorito de los tres, pues dijo que "a nivel de producción puede sacar lo mejor de Jesús y Ozuna elevando el tema".

"Es un gran privilegio tener a Jesús en este tema, pues aparte de cantar y producir, puedo escuchar su voz. A veces la tecnología nos ayuda a elevar su voz adonde queremos, pero con Jesús no hay que hacer mucho y cuando es orgánico, tiene mucho sabor.

"No Me Acostumbro" le sigue los pasos al éxito producido por el dúo de productores boricuas "Los Legendarios", "Mi Niña", en el que colabora Myke Towers, una de las nuevas estrellas de la música urbana.

"LOS LEGENDARIOS" CONTARÁ CON UNA VEINTENA DE INVITADOS

Según adelantó Wisin a Efe, el disco "Los Legendarios" se lanzará la tercera semana de 2021.

Un total de 20 temas inéditos formarán parte de la producción.

Y además de los artistas invitados ya mencionados -Ozuna, Miky Woodz, Navarro, Don Omar y Franco "El Gorila"- también participarán en el disco los puertorriqueños Luis Fonsi, Yandel, Nicky Jam, Zion, Ñengo Flow, Jhay Cortez, Tempo, Tito "El Bambino", Rauw Alejandro, Dalex, Kevvo y Lunay, el colombiano Carlos Vives y el panameño Sech.

Además de estos ya reconocidos artistas, el disco "Los Legendarios" tendrá a los talentos nuevos firmados por La Base Music, el puertorriqueño Chris Andrew y el cubano Abdiel.

El primero participa en siete temas, y el segundo, en cinco.

El álbum arrancará con el sencillo "Los Legendarios", en el que participan Yandel, Don Omar, Tito "El Bambino", Zion, Myke Towers, Tempo, Ñengo Flow y Wisin.

"Es un tema que representa la calle, pero más bien un reencuentro de gente legendaria. Le dimos el color del reguetón que no queremos que muera", detalló Wisin.

Sobre Franco "El Gorila" será un reencuentro con Wisin después de que éste formara parte del grupo "Los Vaqueros".

"Ese junte lo pidió el pueblo. Es un perreo que le va a encantar a la gente. Nosotros siempre dando buena música", afirmó Wisin.

"Esto es una reunión más de amigos. La intención es hacer algo grande como amigos y hermanos", puntualizó.