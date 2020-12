El guardameta uruguayo Nicolás Vikonis, nueva figura del Mazatlán

Mazatlán (México), 8 dic (EFE).- El uruguayo Nicolás Vikonis, uno de los mejores guardametas del fútbol mexicano, se convirtió en nueva figura del Mazatlán FC, con el que jugará a partir del Clausura 2021, que arrancará en enero.

"Nos gustó como se ve de morado, por eso estamos arrebatando al mejor portero de la Liga MX , ¡Bienvenido, Nico Vikonis", escribió en su cuenta de twitter el Mazatlán.

A los 36 años, Vikonis mostró un gran rendimiento en el torneo Apertura, en el que se erigió como el héroe del Puebla en el que el equipo de la Franja eliminó en la repesca al Monterrey, campeón defensor, y se clasificó a cuartos de finales.

Además de detener un penalti decisivo y de convertir otro, Vikonis jugó un gran papel como líder en el duelo ante los monarcas de la liga y coronó así tres años en el Puebla.

En sus redes sociales el Puebla reconoció que no hubo día en el Vikonis no defendiera el arco del equipo con entrega y profesionalismo y señaló que, aunque toca separarse, sus atajadas y liderazgo no serán olvidados.

El portero agradeció el detalle de su antiguo club y reconoció que con su fichaje con el Mazatlán, quedó en el Puebla una etapa especial de su vida.

Mazatlán, el nuevo cuadro del sudamericano, debutó en Primera división el pasado verano en el Apertura y terminó en el decimocuarto lugar con cuatro victorias, cuatro empates, nueve derrotas y 16 puntos, a cuatro de la zona de repesca.

El conjunto rindió bien a la ofensiva, pero su defensa fue la segunda más insegura del campeonato con 31 goles recibidos en 17 partidos.

Bajo el mando del entrenador Tomás Boy, el equipo buscará ser protagonista del Clausura 2021 y la llegada de Vikonis será uno de los pasos para mejorar la defensa.