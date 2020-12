Detienen en México a 26 presuntos extorsionadores de cisternas de agua

México, 9 dic (EFE).- Autoridades detuvieron este miércoles a 26 personas relacionadas con la extorsión a conductores de cisternas de agua en Ciudad de México, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.

"Efectivos de esta Secretaría detuvieron a 26 personas posiblemente relacionadas con casos de extorsión a conductores de pipas de agua, los hombres fueron detenidos en Avenida Canal Nacional y Anillo Periférico en la Alcaldía de Xochimilco", expresó la SSC a través de un tuit.

Durante un operativo, agentes de la institución capturaron a los implicados, que supuestamente habrían extorsionado a los conductores durante varios meses.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, había adelantado detalles por la mañana en conferencia de prensa.

"Se dedican a exigir con el uso de la fuerza cuotas específicas para el traslado de materiales, y en el caso de pipas (cisternas) de agua, como tienen negocios de repartición de pipas que se pagan, se colocan para que no lleguen las que se están repartiendo en la ciudad", expuso.

Además, la mandataria local explicó que el dirigente de esta agrupación está detenido desde hace algunos meses y que la banda de la que era líder empezó su actividad basada en la "recolección de cascajo (escombro)", pero se fue transformando y orientando su labor a extorsionar a "construcciones públicas y privadas" para exigir una cantidad de dinero para el traslado de material.

"Eso no lo vamos a permitir en la ciudad. Todos tienen derecho al trabajo, pero la extorsión no esta permitida y se va a seguir trabajando en este sentido porque no puede ser que a punta de pistola se exija una cuota, un monto determinado, en este caso y en cualquiera", declaró.

La detención llega en un momento que Sheinbaum calificó como "difícil", ya que el Sistema Lerma Cutzamala, que provee de agua a la capital, ha reducido el suministro debido a la escasez de lluvias, lo que implica que las siete presas que lo componen tengan bajos sus niveles.

Las 26 personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para continuar con su debido proceso.