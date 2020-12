Consumidores de marihuana de México lamentan la prórroga otorgada al Congreso

México, 11 dic (EFE).- Los consumidores de marihuana acampados desde hace meses junto al Senado mexicano lamentaron este viernes el nuevo retraso en la aprobación de la ley para legalizar su uso recreativo, concedido al Congreso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque consideran que esta tampoco "resolvería nada para nadie".

"En septiembre tuvimos una conferencia de prensa en la que le dijimos a los senadores que si no hacían que este tema fuera prioritario, si no lo ponían el primero en la agenda, no iban a cumplir el plazo, porque no les iba a dar tiempo a los diputados de discutirlo. Corríamos ese riesgo y fue lo que acabó pasando", sostuvo en entrevista para Efe Pepe Rivera, coordinador de comunicación del Movimiento Cannábico Mexicano.

Rivera recordó que la Constitución del país da "90 días para arreglar un problema de constitucionalidad", con lo que esa era la fecha límite tanto para el Congreso como para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, por la pandemia de covid-19, la Suprema Corte extendió a principios de año el plazo a los legisladores hasta el 30 de abril y luego lo volvió a ampliar por el mismo motivo hasta el 15 de diciembre.

Este jueves, y con un dictamen ya aprobado en el Senado, la Suprema Corte dio una nueva prórroga hasta el 30 de abril de 2021 para que llegue el acuerdo en las cámaras.

"En el primer retraso que dieron, la justificación es que había muchos intereses de por medio y que se tenía que buscar una propuesta integral. Ante lo cual contestamos que lo nuestro no eran intereses, son derechos", recordó Rivera desde un campamento con más de un millar de plantas de marihuana sembradas con fines "simbólicos".

Para el miembro del plantón, el dictamen ya aprobado en el Senado y que no ha dado tiempo de discutir a los Senadores "no resolvía nada para nadie ni para los usuarios, ni para los pacientes, ni para el mercado, ni para las comunidades indígenas".

Rivera consideró que "lo que están haciendo (los legisladores) es pasar una prohibición de la Ley General de Salud a una nueva ley".

"El problema es que no están viendo este tema como un tema de derechos humanos. Y nosotros lo que estamos diciendo es que somos víctimas de violaciones de derechos humanos por 100 años", vindicó.

La decisión de la Suprema Corte ocurrió casi un mes después de que el Senado aprobó la nueva Ley Federal para la Regulación del Cannabis que legaliza el cultivo, producción, consumo, distribución, industrialización y venta de la marihuana bajo control federal.

La iniciativa crea el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, además de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal que prohibían el consumo lúdico.

Pero su discusión se atascó en la Cámara de Diputados entre reclamos de activistas, quienes advirtieron que la legislación aún criminaliza la posesión de más de 200 gramos de cannabis y contempla multas por portar entre 28 y 200 gramos.