Lillini afirma que en el 2021 Pumas está obligado a alcanzar otra final

México, 14 dic (EFE).- El argentino Andrés Lillini, entrenador de los Pumas del fútbol mexicano, aseguró este lunes que en el torneo Clausura 2021 su equipo tiene la obligación de volver a la final.

"Pusimos la vara alta. Ahora tenemos que sostener el nivel y demostrar que podemos repetir en el Clausura 2021 lo que hicimos en este torneo, para corroborar que esto no fue una casualidad", señaló el técnico un día después de perder la final del Apertura 2020.

Este domingo, Pumas cayó por 2-0 en el duelo por el título del fútbol mexicano ante León, y Andrés Lillini confesó que aún siente el ánimo golpeado por la derrota.

"La tristeza no me la puedo sacar, uno se hace ilusiones y no quería defraudar a tanta gente que estaba ilusionada con el equipo. Hoy es un día difícil para mí, pero me pareció correcto dar la cara, así como cuando me llenaron de elogios", subrayó el timonel.

Andrés Lillini era el director de fuerzas básicas de Pumas antes de tomar las riendas del primer equipo. El argentino fue nombrado entrenador apenas unos días antes del inicio del Apertura 2020, luego de que el español Míchel renunciara al cargo.

En el fase regular del torneo, Lillini logró que su equipo terminara en segundo lugar y en la liguilla eliminó a Pachuca en cuartos de final, a Cruz Azul en semifinales y cayó en la final ante el León.

El estratega reiteró que luego de lo mostrado en el Apertura 2020, Pumas debe mantener el mismo nivel futbolístico para el certamen que se avecina.

"Llegar a una final es sumamente difícil, pero lo hicimos y el próximo torneo al menos tenemos que repetirlo. Estos jugadores demostraron que pueden estar entre los mejores. Tenemos la calidad en los futbolistas para lograrlo", añadió.

Sobre el partido que perdieron ante León, Lillini mencionó que la diferencia fue la efectividad.

"Ellos tienen hombres de calidad y fueron contundentes, a nosotros nos costó tener llegada, intentamos ser más lineales, pero siempre hay un equipo que te contrarresta. Enfrentamos a un rival de jerarquía que nos cambió todo, al final nos ganó el mejor", concluyó.