Empresas mexicanas prometen ante ONU Mujeres reducir la brecha de género

México, 15 dic (EFE).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula del empresariado mexicano, se comprometió este martes ante ONU Mujeres a reducir la brecha al presentar el primer estudio conjunto de "Igualdad de género en el sector privado".

Carlos Salazar, presidente del CCE, reconoció que México ocupa el tercer lugar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en mayor brecha de género en empleo y uno de los puestos más bajos en el índice de inclusión laboral del Foro Económico Mundial (WEF, en inglés).

“Tenemos rezagos muy importantes, pero este reporte muestra una disposición del sector privado, de ya por fin tomar cartas en el asunto", manifestó el representante del CCE, que agrupa a las 12 asociaciones cu´pula empresariales, ma´s de 2.000 asociaciones y cerca de 80 % del PIB de Me´xico.

La representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz, presentó los resultados del primer estudio, en el que participaron 44 empresas.

Menos de la mitad de las compañías de la muestra cuentan con una estrategia de igualdad de género, comentó la funcionaria internacional.

Además, solo una de las compañías ofrece servicios de cuidado de menores de edad en las instalaciones o proporciona subsidios para el cuidado de los hijos fuera del lugar de trabajo.

Por otro lado, 84 % de las empresas poseen una política de cero tolerancia a todas las formas de discriminación en el trabajo, aunque solo 40 % ofrece capacitación del tema a sus empleados.

Asimismo, solo 45 % de las compañías realizan estudios de mercado sobre las necesidades específicas de las mujeres.

Ante este panorama, la representante de ONU Mujeres exhortó a las compañías a tomar medidas para la reactivación económica después de la pandemia, cuya crisis las ha afectado de forma desproporcionada.

“Asegurar que los planes de recuperación de la crisis de covid-19 consideren los efectos diferenciados de la pandemia en hombres y mujeres, así como la creación de planes que cuenten con la participación de las mujeres", recomendó Sanz.

Salazar recordó que el CCE firmó el pacto He For She, con el que las compañías se comprometen a políticas afirmativas de género.

“La igualdad de género y el rol de la mujer en la economía, y en este caso el rol de las mujeres en las empresas que operan en nuestro país, es un tema prioritario que debe seguirse estudiando a la máxima profundidad”, aseveró.

En la presentación y elaboración del reporte también participaron el Pacto Mundial México, que vigila el cumplimiento de la Agenda 2030, y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), integrado por 59 empresarios "comprometidos con promover el bienestar social y el desarrollo econo´mico".