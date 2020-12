Tena se compromete a que Bravos jugará el Clausura con intensidad y actitud

Ciudad Juárez (México), 20 dic (EFE).- El entrenador del Juárez, Luis Fernando Tena, aseveró este domingo que se compromete a que su equipo jugará con intensidad y buena actitud el torneo Clausura 2021 del fútbol mexicano, que arrancará en enero.

"Este equipo se quedó cerca de clasificar a la liguilla el torneo anterior, entonces quiere sacarse esa espina. Me comprometo a que el equipo jugará bien, con buen trato de pelota, con intensidad y dinámica; podremos ganar o perder, pero la actitud no se negociará", señaló el estratega a EFE.

Dirigido por el técnico argentino Gabriel Caballero, el Juárez ganó cuatro partidos, empató siete y perdió seis en el Apertura, en el que sumó 19 puntos, uno menos que el último clasificado a la repesca.

Tena sustituyó a Caballero y ha reiterado que con pequeños cambios en la plantilla, el conjunto estará en la lucha por ser protagonista del Clausura.

"Con algunos refuerzos quedaremos bien, vamos a hacer un buen juego para darle felicidad a la gente de Ciudad Juárez y a la de Texas que nos sigue mucho. Me siento contento de ayudar a un equipo que quiere formar una buena estructura deportiva, me contaron de los planes y me gustó la idea", agregó.

El Juárez aparece en la antepenúltima posición de la tabla de cocientes que antes determinaba el descenso, pero eliminado éste por cinco años, castiga a los tres últimos equipos con elevadas multas económicas. Si se mantiene en ese lugar deberá pagar unos 2,5 millones de dólares.

"Estar en esos sitios representa pagar mucho dinero para la institución, luego está el orgullo, a nadie le gusta estar en esas posiciones. Tenemos que pensar en estar arriba, es una obligación alejarnos de esa zona y mentalizarnos en clasificar a la liguilla subiendo posiciones", dijo Tena.

El entrenador que llevó a México al título olímpico en los Juegos de Londres 2012, explicó que si bien fue eliminado, el rendimiento del Juárez en la pasada temporada no fue malo y pretende rescatar cosas y mejorar otras.

"El equipo tuvo buenos partidos el torneo anterior, presentó dinámica, orden y solidaridad, quizá faltó consistencia, sin embargo, me he encontrado con un buen plantel con el que se puede pensar en jugar bien y dar alegrías a la afición. Hay que reforzar cada línea porque podemos hacer cosas interesantes", concluyó.

En el Clausura el Juárez debutará el 11 de enero, cuando visitará a los Tuzos de Pachuca.