El argentino Batallini rechazó al Boca Juniors por el proyecto del San Luis

San Luis Potosí (México) 2 ene (EFE).- El argentino Damián Batallini, extremo del San Luis, reveló este sábado que rechazó en este mercado de traspasos al Boca Juniors porque le sedujo más el proyecto que le presentó el equipo mexicano.

"En este mercado tuve la posibilidad de decidir entre Boca Juniors o San Luis y tomé la decisión de México porque me sedujo el proyecto, se ajustaba a mis intereses, además de la disposición que mostraron en traerme" dijo a Efe.

El San Luis, sucursal mexicana del Atlético de Madrid, anunció el fichaje de Batallini en diciembre de 2020 al llegar a un acuerdo con Argentinos Juniors, en donde el elemento de 24 años jugó de 2016 a 2020.

Al los potosinos fichar a Batallini, aseguraron a un elemento que no sólo fue pretendido por el Boca Juniors, sino por el River Plate, que seis meses atrás intentó incorporarlo a su plantilla.

"El San Luis ha trabajado su proyecto de años atrás con bases, son una gran familia, a largo plazo es una apuesta positiva, me seducía venir a México; tanto el equipo como el país me hicieron tomar la decisión", añadió el atacante sudamericano.

A Batallini también le atrajo ser dirigido en el San Luis por el uruguayo Leonel Rocco, a quien le halla semejanza con su compatriota Gabriel Heinze, técnico que tuvo en la Segunda División con Argentinos Juniors y que marcó su carrera.

"Rocco tiene cosas parecidas a Heinze como la intensidad, el sacrificio y la nula relajación, tanto en los entrenamientos como en los partidos, eso hace que uno como jugador se sienta importante", dijo Batallini.

Otro factor trascendente para que Batallini decantara por el San Luis fueron las recomendaciones de sus compatriotas Nicolás Freire, defensa de Pumas UNAM, y el delantero Mauro Quiroga, quien jugó en el Apertura 2020 con los potosinos y recién salió al Pachuca.

"A Freire le pregunté de la Liga mexicana y no dudó en decirme que viniera acá, que me encontraría una competencia linda. Mauro me comentó cosas positivas del San Luis, a pesar de que no le fue bien en lo deportivo", concluyó Batallini.