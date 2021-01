Larcamón aceptó dirigir al Puebla por la tarea de liderar proyecto de jóvenes

Puebla (México), 6 ene (EFE).- El argentino Nicolás Larcamón afirmó este miércoles que dejó el fútbol chileno para dirigir al Puebla mexicano en el torneo Clausura, embarcado en un proyecto con jugadores jóvenes.

"Me sedujo la propuesta de la directiva de generar un cambio de rumbo al jugar con futbolistas jóvenes, de las fuerzas básicas del club, es un proyecto con el que me identifico y me gusta", dijo en conferencia de prensa.

Larcamón, de 36 años, entrenó en Chile de 2017 a 2020, tiempo en el que pasó por los equipos Antofagasta, Huachipato y Curicó. El nacido en La Plata debutó como estratega en 2016 al comandar al Deportivo Anzoátegui venezolano.

"Después de tres procesos que fueron positivos en Chile y con un recorrido de casi cuatro años, sentía que era un gran desafío afrontar un proyecto en la Liga Mexicana, en la que deberé mostrar la capacidad de adaptarme a la parte deportiva y cultural", añadió el técnico argentino.

Larcamón reconoció el trabajo en la pretemporada de los juveniles que serán la base de su proyecto y prometió que algunos de ellos formarán parte de la alineación en su debut en el Clausura este viernes ante las Chivas del Guadalajara.

El estratega argentino sustituyó en la dirección técnica del Puebla al peruano Juan Reynoso, quien regresó en el Apertura 2020 llevó al equipo hasta los cuartos de final de la liguilla por el título.

Sin embargo, para el Clausura, jugadores que fueron importantes con Reynoso como el guardameta uruguayo Nicolás Vikonis y el centrocampista paraguayo Osvaldo Martínez, abandonaron a la institución.

Como refuerzos para el Clausura, llegaron el seleccionado de Paraguay, Antony Silva; el ghanés Clifford Aboagye y los mexicanos que provienen de la segunda división, Diego de Buen y Guillermo Martínez.

"Estoy en la búsqueda de darle un cambio de identidad al Puebla, pero este requiere de tiempo, algo con lo que no contamos en esta pretemporada que fue más corta de lo habitual; el equipo mostrará desde la primera jornada rasgos de la idea que quiero implementar", finalizó Larcamón.