Gobernador de Oaxaca es el decimoséptimo mandatario mexicano con covid-19

México, 7 ene (EFE).- El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se convirtió este jueves en el decimoséptimo mandatario estatal mexicano, con el que ya suman más de la mitad, en confirmar un contagio de coronavirus.

"Como parte de las acciones de prevención, me realicé la prueba COVID-19; he dado positivo. Estaré aislado y seguiré las recomendaciones de salud. Me encuentro bien, estaré atento y dando seguimiento desde Oaxaca a las funciones que como gobernador me corresponden", informó Murat en sus redes sociales.

Con el gobernador del sureño estado de Oaxaca, que pertenece al opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), suman 17 de los 32 mandatarios estatales que han contraído el coronavirus.

Es el primer gobernador en notificar su contagio en 2021, pero antes de él, en diciembre, dieron positivo el mandatario de Colima, Ignacio Peralta; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Alejandro Tello, de Zacatecas, y Jaime Bonilla, de Baja California.

El mes anterior, contrajeron el virus la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, las únicas mujeres entre el total de mandatarios contagiados.

También han tenido el virus Carlos Mendoza (Baja California Sur), Mauricio Vila (Yucatán), Omar Fayad (Hidalgo) y Adán Augusto López (Tabasco).

Además de Francisco Domínguez (Querétaro), Héctor Astudillo (Guerrero), Francisco García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), Carlos Joaquín González (Quintana Roo), José Rosas Aispuro (Durango) y Silvano Aureoles (Michoacán).

El contagio de Murat, que ya se había aislado en mayo de 2020 por riegos relacionados con el coronavirus, llega en un momento crítico para México en relación a la pandemia, ya que el país sufre el mayor número de contagios y fallecimientos, de acuerdo a las cifras oficiales.

Oaxaca está actualmente en color naranja en el semáforo epidemiológico estatal debido al alto riesgo de contagio y por segunda semana consecutiva.

Ese estado concentra 28.860 contagios y 2.166 fallecimientos desde la llegada de la covid-19 y las zonas de mayor contagio se encuentran en el Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del río Papaloapan.

Asimismo, las autoridades informaron el miércoles que la ocupación hospitalaria se encuentra en un 51,8 %.

México acumula un total de 1.479.835 casos confirmados y 129.987 fallecidos desde que comenzó la pandemia en febrero de 2020.