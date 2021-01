El argentino Caraglio asegura que regresó al Atlas para poder jugar

Guadalajara (México), 13 ene (EFE).- El argentino Milton Caraglio, delantero del Atlas mexicano, aseguró este miércoles que con su regreso al club rojinegro tendrá la continuidad y los minutos de juego que no logró con su anterior equipo, el Cruz Azul.

"Tener tan pocos minutos para un jugador es complicado, me tocó muy poco; estaba frustrado, pero trataba de aportar lo mío. No me gusta cobrar y no jugar, no me sirve de nada a mí ni a la institución", señaló en una videoconferencia.

Caraglio volvió hace unas semanas al cuadro rojinegro en el que militó en 2017, con 16 goles anotados, y fue titular durante buena parte del tiempo.

Fue transferido al Cruz Azul, equipo en el cual permaneció de 2018 a 2020 y marcó 22 goles.

En la pasada temporada el delantero tuvo pocos minutos de actividad con Cruz Azul debido a una lesión en un pie y a la suspensión del torneo Clausura 2020 por la pandemia de la covid-19.

El argentino afirmó que pese a someterse a una baja en lo económico, no dudó en venir al Atlas, que siempre ha tenido exigencia al fichar delanteros, pese a que en los últimos años el conjunto ha luchado por no estar en los últimos lugares de la clasificación.

"La vara está alta siempre por la situación y por muchas cosas que tenemos que demostrar día a día, soy un convencido de que esto es cuestión de trabajo, de mentalidad, estamos con muchísima confianza todos para sacar esto adelante", aseveró.

Caraglio fue fichado para reforzar la delantera del Atlas luego de la baja del argentino Julio Furch, quien estará fuera de las canchas tres meses por una lesión en el tobillo izquierdo.

"Nos podemos complementar bien, no tengo inconveniente en poder jugar un poco más retrasado", concluyó.

El Atlas, último en la clasificación del pasado Clausura, enfrentará este domingo a los Gallos Blancos de Querétaro en la segunda jornada del campeonato.