Aboagye confía en que su paso por Puebla lo impulse a la selección de Ghana

Puebla (México), 14 ene (EFE).- El centrocampista ghanés Clifford Aboagye expresó este jueves que confía en que su paso por el Puebla en el Clausura 2021 del fútbol mexicano lo impulse a la selección de su país.

"Hoy en día soy un jugador de la selección mayor y quiero seguir por esa línea, es un sueño personal. Estoy contento por estar en el Puebla, un equipo con historia, es un plus estar aquí para mis aspiraciones", dijo en rueda de prensa.

Abogaye reforzó al Puebla en el Clausura 2021 y en la primera jornada disputó 28 minutos al entrar de cambio en el empate 1-1 ante el Guadalajara.

El futbolista de 25 años llegó al balompié mexicano en el Clausura 2017 al fichar por el Atlas, en el Apertura 2019 se marchó al Querétaro y en el Apertura 2020 pasó por el Tijuana, hasta fichar en este torneo por el Puebla.

"A veces no es bueno cambiar mucho de equipo, pero el Puebla vio en mí lo que puedo aportar, incluso con la competencia que hay. Mi trabajo ahora es adaptarme para llegar a mi mejor nivel", explicó.

Aboagye reconoció que en su país, la Liga Mx no es seguida ya que no la transmiten y que antes de que arribara a México en 2017 no conocía a ningún equipo.

"Antes de venir no sabía mucho del fútbol mexicano, pero desde que llegué me he quedado satisfecho con él porque en Europa hay equipos que lo siguen por los mexicanos que están ahí", añadió el antiguo futbolista del Recreativo Granada español.

El ghanés aseguró que estar en el Puebla, dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, representa un reto en su carrera después de sumar pocos minutos el torneo pasado con el Tijuana.

"Desde que me hablaron vi un proyecto serio, estoy contento de llegar a este club para aportar. En Tijuana no tuve muchos minutos y me quedo con la tranquilidad de que cada vez que tuve la oportunidad hice lo que el entrenador quería; vengo a aportar lo que tengo para lograr los objetivos", comentó.

El africano elogió a la plantilla del Puebla a la que describió como "competitiva y sana" y afirmó que está listo para contribuir desde de la posición que Larcamón lo requiera.

"No me importa si soy titular o voy a la banca, soy de la mentalidad que puedo entrar para el final del partido o hacer lo que el 'profe' quiere, seguiré trabajando como lo he hecho", finalizó.