Teresa Ruiz: "Todos los latinos esperamos que Biden cumpla sus promesas"

Fotograma cedido por Briarcliff Entertainment donde aparecen David DeLao (i) como Coyote, Teresa Ruiz (c) como Rosa y Jacob Pérez (d) como Miguel, durante una escena de la película "The Marksman" que se estrena hoy viernes en EE.UU. EFE/Briarcliff Entertainment /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS