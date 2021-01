Preocupación de empleados consulares de México por posible cese de contratos

Los Ángeles, 19 ene (EFE News).- El Comité de Empleados Consulares Mexicanos en Estados Unidos mostró este martes preocupación por las declaraciones hechas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México sobre los 50 empleados de las entidades diplomáticas que fueron cesados a principio de año, y el futuro de cientos de trabajadores que supuestamente están en peligro de perder su trabajo.

En un comunicado enviado a Efe, el Comité dijo que Roberto Velasco, encargado de despacho de la Subsecretaría para América del Norte de la SRE, abordó la terminación de contratos de 50 trabajadores desde una perspectiva “superficial y ambigua”, lo que resulta “desalentador para la plantilla de más de 1.600 empleados locales que laboramos en nombre de México en los 50 consulados en EE.UU.”.

El desencuentro entre los trabajadores diplomáticos y la SRE se intensificó desde la terminación de contratos de decenas de trabajadores. Inicialmente el Comité y la misma SRE dijeron que eran 80 los afectados por esta medida, y que supuestamente la causa era la expiración de las visas diplomáticas A-2, que permiten a estos empleados trabajar en suelo estadounidense.

Velasco aclaró la semana pasada en una conferencia de prensa en Ciudad de México que "los contratos que no se renovaron no son ochenta; son cincuenta", y que la renovación o no de los contratos depende de diversos factores, incluyendo "disponibilidad presupuestal, desempeño del trabajador y las necesidades cambiantes de la representación (diplomática)".

"No estamos hablando de que sea una decisión fundamentalmente tomada en función de las visas que tengan los trabajadores", declaró el funcionario, y aclaró que la SRE está esperando que entre en funciones el nuevo Gobierno en EE.UU. para tratar con las nuevas autoridades estadounidenses la situación de los demás trabajadores cuyas visas A-2 vencen en agosto próximo.

En el comunicado el Comité subraya que desde que se tuvo conocimiento de los despidos, Velasco intentó minimizar el impacto de los mismos, y el riesgo que corren los empleos de 705 empleados.

Los trabajadores también están argumentando que la SRE no les ha entregado suficiente información.

“Como consecuencia de la falta de información recibida por parte de la Cancillería, el resto de trabajadores nos encontramos en un ambiente de zozobra, particularmente 505 empleados a los que se nos vencerá nuestro periodo de estadía en EE.UU. el 23 de agosto próximo”, argumentan.

El Comité nuevamente hizo un llamado a la SRE para que reintegre a los 50 empleados que se quedaron sin trabajo, y gestione la extensión de las visas A-2 con el nuevo Gobierno estadounidense, que asume funciones mañana miércoles.