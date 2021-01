El uruguayo Waller reconoce que sufrió al adaptarse a la altitud de México

México, 28 ene (EFE).- El uruguayo Facundo Waller, centrocampista de los Pumas UNAM, reconoció este jueves que sufrió al adaptarse a la altitud de Ciudad de México ya que esto le dificultó mantener el ritmo del fútbol mexicano.

"Lo que más me costó fue el tema de la altura de Ciudad de México (2.240 metros sobre el mar). En Uruguay no se siente tanto, pero acá sí y al ser un fútbol tan intenso donde la pelota no pasa tanto por el medio y sea ataque por ataque, te lleva a que no haya una tenencia de la pelota y no poder descansar", dijo.

El jugador de 23 años arribó a México en el Apertura 2020 al fichar por los Pumas, equipo al que llegó cedido por el Plaza Colonia de su país.

Con los felinos, Waller ha disputado 19 partidos en los que anotó una vez y repartió tres asistencias, además de obtener el subcampeonato del Apertura 2020.

"Me ha costado la adaptación al fútbol mexicano porque se me hizo pesado en el tema de la altura, vengo de un fútbol diferente, pero poco a poco tengo los minutos que quiero", remarcó el seleccionado sub'23 de su país.

En los Pumas, el uruguayo ha sido utilizado como centrocampista por en medio o por los costados, en donde tiene experiencia.

"Estaba acostumbrado a jugar por fuera que era lo que hice en mi último club. Me siento cómodo jugando por dentro, hay que seguir con eso, estar tranquilo y no enloquecer", señaló.

Waller y los Pumas ocupan la octava posición de la clasificación del Clausura 2021 con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota en las primeras tres jornadas.

"Nos cuesta el último pase, pero estamos tranquilos en que hacemos las cosas bien. Contra Tijuana (empate en la primera jornada) y Querétaro (derrota en la tercera fecha) hicimos un buenos partidos, tuvimos nuestras fallas, pero fuimos superiores", comentó.

Sobre el probable fichaje por los Pumas del panameño Gabriel Torres, Waller aceptó que no conoce su trayectoria, mas prometió que en caso de que arribe, se encargará de que tenga un buen recibimiento.

"No conozco mucho (a Torres), pero sé que es un jugador experimentado y juega de centro delantero. Cuando venga lo recibiremos con los brazos abiertos porque será uno más de la familia, esperando que aporte cosas positivas en la cancha y como persona", finalizó.

Los Pumas recibirán este domingo al Atlas, en partido de la cuarta jornada del Clausura 2021.