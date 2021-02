México recurre a COVAX y Rusia para inyectar velocidad al plan de vacunación

México, 2 feb (EFE).- El Gobierno mexicano anunció este martes la llegada de hasta más de 3 millones de vacunas de Rusia y de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en febrero para inyectar velocidad a su ambicioso pero rezagado plan de inmunización.

"De que vamos a tener las vacunas, las vamos a tener, de que México tiene el portafolio completo como casi ningún otro país, también es un hecho", afirmó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en la rueda de prensa diaria de Palacio Nacional.

PLAN REZAGADO

México fue uno de los primeros países en comenzar la vacunación contra la covid-19 el 24 de diciembre con la promesa de obtener 1,4 millones de dosis de Pfizer y BioNTech para inmunizar a todo el personal sanitario de primera línea en enero.

Pero hasta ahora México solo ha aplicado poco más de 675.200 unidades porque la farmacéutica estadounidense suspendió las entregas a mitad de enero para renovar su planta de Bélgica.

El canciller Ebrard expresó que Pfizer debe reanudar sus entregas a partir de mediados de febrero y "reponer lo que en estas tres semanas" México no ha recibido.

En tanto, anuncio que México obtendrá en febrero entre 1,6 millones y 2,7 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca mediante la plataforma Covax, con la que aseguró entre 6,4 millones y 10,9 millones para el primer semestre del año.

Estos fármacos son parte del paquete de 51,5 millones prometidos por la iniciativa de la OMS y adicionales a los 77,4 millones que México negoció de forma directa con AstraZeneca.

También se suman a los otros acuerdos de México para acceder a 34,4 millones de unidades de Pfizer, 35 millones de la china CanSino y ahora 24 millones de la rusa Sputnik V.

Esto totaliza 174 millones de dosis para un total de 104,6 millones de personas, lo que cubre a los adultos, precisó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

“Prácticamente ya toda la población tiene garantizada su vacuna”, prometió López-Gatell, el encargado de gestionar la pandemia en México.

Aunque no han llegado las vacunas, el Gobierno lanzó un portal web específico para el registro de adultos mayores de 60 años, quienes deberían terminar su inmunización en marzo, según la promesa oficial.

DIPLOMACIA INTENSIVA

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha apostado por el acceso temprano a la vacuna para controlar la pandemia en México, el tercer país con más muertes por covid-19 con 159.100 y casi 1,87 millones de casos confirmados.

Pese a estar enfermo de covid-19 desde el 24 de enero, López Obrador habló por teléfono con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para acceder a 24 millones de dosis de la Sputnik V.

Aunque el mandatario está en aislamiento y se desconoce su estado de salud, publicó un vídeo el viernes en el que aseguró que México accederá a 6 millones de dosis de diversas farmacéuticas en febrero y "el doble en marzo".

Entre ellas, prometió que para febrero llegarán 870.000 dosis de AstraZeneca desde India, 870.000 de Sputnik, 1,5 millones de Pfizer, cerca de 1,8 millones de Covax y el resto de la china CanSino.

"Hemos estado resolviendo el acopio, el contar con las vacunas, porque al final eso es lo más importante, lo que va a poder darnos seguridad de que esta terrible pandemia no va a seguir causando daños. Entonces, me he dedicado a eso", aseveró.

POLÉMICA RUSA

El subsecretario López-Gatell anunció este martes la firma del contrato con Rusia y la inminente autorización de la Sputnik V en la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México.

"Se emitirá la autorización de uso de emergencias para la vacuna rusa Sputnik V, esperemos que todas las personas queden tranquilas", manifestó.

Pero el antídoto ruso ha despertado críticas de los políticos de oposición, en particular de los senadores del derechista Partido Acción Nacional (PAN), quienes han acusado al Gobierno de "irse por la vacuna barata".

"El Gobierno mexicano lo ha hecho al revés: primero compran y luego averiguan", cuestionó este martes la senadora Lilly Téllez.

Por ello, el subsecretario López-Gatell proyectó la publicación de The Lancet, revista científica que horas antes validó la eficacia de casi 92 % de la Sputnik V.

"Lo que vemos es este comportamiento a veces irracional, fóbico, ante ciertas intervenciones de salud pública como las vacunas, o a veces el uso oportunista de información parcial o distorsionada", dijo López-Gatell a los críticos.