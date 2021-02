1-0. El Monterrey de Javier Aguirre vence a los Pumas y salta al primer lugar

Contenido relacionado

El argentino Lillini niega que Pumas esté en crisis a pesar de la derrota

Monterrey (México), 6 feb (EFE).- Andrés Lillini, entrenador de los Pumas del fútbol mexicano, subrayó que su equipo no está en crisis a pesar de caer 1-0 ante Monterrey este domingo.

"Tenemos falta de buenos resultados por lo mal que jugamos, pero no crisis, crisis sería si el jugador no responde en actitud; es una falta de resultados que tenemos que soportar y mejorar", confesó el timonel al final del duelo de la fecha cinco del Clausura 2021.

El equipo dirigido por Lillini acumuló su tercer partido consecutivo sin ganar en los que suma dos derrotas y un empate.

Pumas se complicó el duelo ante Monterrey desde el primer lapso. Primero, se fue abajo en el marcador y poco después sufrió la expulsión del defensa Alan Mozo. En la segunda mitad el equipo felino no tuvo la fuerza para alcanzar el empate.

Andrés Lillini detalló cuáles fueron las principales fallas de su conjunto.

"Tuvimos los primeros minutos que nos costó mucho acomodarnos en el juego, en esos minutos Monterrey nos creó situaciones de gol, luego vinieron los imprecisiones, cuando nos quedamos con uno menos se hizo todo más difícil", subrayó el técnico.

El estratega de los felinos reconoció su preocupación por la cantidad de errores en los pases que dio su equipo.

"Tenemos falta de precisión en muchos pasajes de los partidos y ante rivales como Monterrey pasa lo que pasó. Me preocupa porque si el pase no es bueno no hay táctica ni estratega y nosotros estamos erráticos en esas situaciones".

Andrés Lillini recalcó la desventaja que representó para su equipo haber sufrido la expulsión de Alan Mozo.

"Con 10 hombres mis jugadores hicieron un gran esfuerzo por volver al partido, pero sin el buen pase no se puede, tenemos que levantar la calidad de lo que estamos haciendo porque no llegamos al área enemiga y así es difícil hacer un gol".

El estratega advirtió que su equipo debe recomponer el camino si quiere ser serio contendiente al título.

"No podemos seguir así, queremos meternos a la Liguilla y no podemos quedarnos lejos del pelotón de arriba; debemos soportar esta carga que en este momento atraviesa el equipo".

La derrota dejó a los Pumas en décimo lugar del campeonato con cinco puntos.

En la jornada seis del Clausura 2021, Pumas recibirá al Toluca el próximo domingo.