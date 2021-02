Solari definió al Olimpia hondureño como un rival nada accesible para América

México, 10 feb (EFE).- El argentino Santiago Solari, entrenador del América mexicano, aseguró este miércoles que el Olimpia hondureño, rival de su equipo en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, será un reto nada accesible.

"Olimpia es un equipo ganador de su país, ha ganado 32 veces el título local y tiene experiencia internacional, en estas instancias si bien todos los equipos son difíciles, de Olimpia podemos decir que es de los menos accesibles", explicó en rueda de prensa.

Los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf se disputarán del 6 al 8 de abril próximos con los partidos de ida, mientras que los de vuelta serán una semana después.

El antiguo técnico del Real Madrid explicó que el América es el favorito a llevarse el título porque es el equipo que más veces ha ganado la Liga de Campeones de la Concacaf.

"Si el América es el que más ganó, evidentemente es el favorito, huyo de esos lugares comunes porque para ganar los títulos hay que competir, nuestro objetivo es competir cada partido para ganarlo, pero la historia cuenta", comentó.

Solari aseguró que le genera ilusión disputar por primera vez como entrenador el campeonato de clubes de la Concacaf ya que sacará de la zona de confort a sus futbolistas.

"Los torneos internacionales te sacan de tu rutina y de tu medio, te hacen conocer otros países y canchas, afronta la pasión de las aficiones y para mí es de lo más bonito del fútbol. Intentaremos hacer justicia a nuestro nombre e historia y hacer un gran torneo", explicó.

El antiguo futbolista del Inter italiano negó que disputar el torneo de la Concacaf y la Liga mexicana sea una carga física para sus futbolistas.

"Los equipos grandes siempre tienen más de un torneo, a veces tres o cuatro en el caso del fútbol inglés, tienen planteles para gestionarlos y los jugadores pueden tranquilamente jugar si están bien físicamente", aseguró.

Solari no escondió su ilusión de volver a dirigir en un Mundial de Clubes, título que ganó en 2018 cuando entrenó al Real Madrid, pero reconoció que primero habrá que ganar la Liga de Campeones para ello.

"El Mundial de Clubes me parece un torneo maravilloso, pero primero hay que ganar la Confederación. El Mundial de Clubes ya es un torneo más amplio y más democrático, me encanta, me tocó ir cinco veces, en tres confederaciones diferentes, como entrenador, como jugador y ojalá podamos volver con América", finalizó.