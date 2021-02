El peruano Ormeño recupera el buen tino en el fútbol mexicano con un triplete

Puebla (México), 12 feb (EFE).- El delantero peruano-mexicano Santiago Ormeño recuperó este viernes el buen tino en el área, al anotar un triplete en el triunfo del Puebla por 4-0 ante el Juárez FC en la sexta fecha del Clausura 2021.

Ormeño anotó en la primera jornada del Clausura, cuando le dio el empate al Puebla por 1-1 ante el Guadalajara, pero en los últimos cuatro partidos en los que su equipo sólo obtuvo una victoria, el nieto del exguardameta Walter Ormeño se fue en blanco.

Este viernes resurgió y con sus tres tantos llegó a cuatro para colocarse a una diana del líder de los goleadores del Clausura, el argentino Pedro Alexis Canelo, del Toluca.

El primer gol de Ormeño fue una elegante definición al poste del guardameta del Juárez; el segundo fue en un penalti y el tercero, un punterazo a una asistencia del colombiano Omar Fernández. El Puebla completó la goleada con una diana del uruguayo Christian Tabó.

Ormeño vivió en el torneo pasado su mejor momento como profesional. En 16 partidos marcó en siete ocasiones, acciones que lo pusieron en el radar del seleccionador peruano, el argentino Ricardo Gareca, quien aceptó en una rueda de prensa que le sigue la pista.

El delantero de 27 años ha sabido mantenerse como un inamovible en la delantera del Puebla, a pesar de que su compatriota Juan Reynoso dejó la dirección técnica en el Clausura 2021 para darle paso al argentino Nicolás Larcamón.

Ormeño ha sido titular en los seis partidos del Clausura en el que el Puebla se ubica en la octava posición de la clasificación con ocho unidades.

El peruano le reveló a Efe en noviembre pasado que la clave para pasar de futbolista sin éxito a estar en la mira de Gareca, fue un torneo de videojuego FIFA con el que la Liga Mx sustituyó el fútbol real durante los primeros meses de la pandemia.

"Mi paso por la eLiga me dio una confianza grande y por eso he logrado destacar. Me ha ayudado a tener éxito en el fútbol real, fue un impulso porque antes no estaba 100 por ciento convencido de lo que quería y era, ahora soy más decidido", explicó.

El Puebla y Ormeño volverán a la acción el próximo domingo 21 de febrero cuando visiten al Querétaro en la séptima jornada del Clausura 2021.