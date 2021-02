El campeón olímpico Marco Fabián levanta la mano para sacrificarse

Ciudad Juárez (México) 12 feb (EFE).- El campeón olímpico Marco Fabián, volante del Juárez mexicano, aseguró este sábado que a los 31 años no le interesa marcar goles porque su obsesión es sacrificarse en favor de su equipo.

"Tengo la portería en la cabeza en cada partido, pero trato de aportar en la táctica fija. Mi obsesión es que gane el equipo, no anotar. Hemos jugado bien, aunque necesitamos mayor profundidad, más contundencia y eso es lo que hemos trabajado", dijo a EFE.

Fabián fue la contratación rimbombante de los Bravos de Juárez en el 2020 tras ficharlo, llegado del Al Sadd de Catar. Antes, había pasado por el Filadelfia Union de la MLS y el Eintracht Fráncfort alemán.

Explicó Fabián que comprende su papel de líder del equipo por su condición de jugador internacional, sin embargo los Bravos han tenido problemas para definir porque no han acompañado al delantero paraguayo Darío Lezcano.

"A lo mejor hace falta que acompañemos más a Lezcano en el ataque. Nosotros queremos anotar y con lo que trabajamos vendrán los goles", agregó.

El jugador mexicano, campeón de Copa Mx con Chivas en 2015, aseveró que uno de sus sueños es terminar su trayectoria con el equipo de Guadalajara, aunque ahora su mente está puesta en Juárez.

"Trabajo para llegar a jugar muchos años. Si pudiera escribir el guión de mi carrera, me encantaría estar en Chivas para mi retiro, sería un privilegio portar de nuevo esa camiseta. Hoy estoy en Juárez porque vine a esta ciudad con ganas de hacer historia, el futuro se irá acomodando", agregó.

Parte del equipo ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Fabian emigró a jugar al fútbol alemán con el Eintracht Frankfurt con el que ganó la Copa alemana en 2018. En 2014 y 2018 jugó con México los Mundiales de Brasil y Rusia.

"Calificó mi carrera como buena, en especial en Alemania con el Eintracht Frankfurt porque logramos una copa que no ganaba el equipo desde hace años. Con Chivas conseguí una copa también, con Cruz Azul una de Concacaf, es decir, todas esas cosas me hicieron madurar y crecer como persona, así que me siento en una edad espectacular para triunfar en México", concluyó.