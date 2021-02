Presidente de México descarta que apagón masivo sea una "represalia" de EEUU

México, 17 feb (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este miércoles que el apagón masivo en el norte del país fuera una "represalia" de Estados Unidos por motivos políticos y auguró que el fin de semana ya se habrá restablecido todo el servicio.

"Se debe fundamentalmente a las heladas y el mal tiempo en el norte, especialmente en Texas (Estados Unidos), donde se generó esta situación. No hay, para aclararlo, ninguna represalia de que no nos entreguen gas porque no nos ven con buenos ojos", relató el mandatario en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La congelación de ductos de Texas que transportan gas natural hacia plantas de electricidad mexicanas provocó el unes un apagón masivo en seis estados del norte de México que dejó sin luz a 4,7 millones de personas.

Según la suministradora pública Comisión Federal de Electricidad (CFE), quedan todavía 89.000 personas afectadas en Chihuahua y Tamaulipas, mientras López Obrador estimó que el próximo fin de semana "se normalice la situación en México".

"Va a depender del estado del tiempo, de que podamos echar a andar más plantas, que no salgan de operación nuevas plantas de gas de la CFE ni de particulares", dijo.

Aseguró que se compraron "tres barcos de gas licuado" para suministrar las plantas eléctricas y que se llevan a cabo "apagones periódicos" de unos 30 minutos en el centro y el occidente del país para facilitar el restablecimiento del servicio en el norte.

López Obrador aprovechó la situación para reivindicar su política energética que busca privilegiar las dos grandes compañías públicas, la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), pues considera que los otros anteriores Gobiernos las "saquearon" para beneficiar a empresas extranjeras.

"Necesitamos ser autosuficientes y estar preparados para cualquier emergencia", reivindicó el presiente, quien reprochó que los Gobiernos anteriores no hicieron nada para "extraer gas" en México y preferían comprarlo a empresas privadas con "moche" (sobornos).

Señaló, como en otras ocasiones, a empresas españolas por ser las favoritas y lucrarse en gobiernos anteriores.

"Mejor que entiendan que son otros tiempos. Ya no mandan ellos, manda el pueblo y no se puede estar desangrando el presupuesto público", enfatizó.

Este es el segundo apagón masivo en un mes y medio que padece México, aunque López Obrador había prometido que una falla así no volvería a suceder después de que en diciembre 10,3 millones de usuarios se quedaron sin luz en todo el país.

En ese momento, la CFE culpó sin pruebas a las energías renovables por ser "intermitentes" y por el incendio de un pastizal en Tamaulipas, una versión que el Gobierno de ese estado rechazó.