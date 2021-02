Iturbe revela su esperanza de regresar este año a la selección paraguaya

México, 17 feb (EFE).- El paraguayo Juan Iturbe, delantero de los Pumas UNAM, reveló este miércoles que tiene la esperanza de regresar a la selección de su país para la Copa América 2021 Argentina-Colombia o en las eliminatorias mundialistas.

"Uno demuestra lo que puede hacer en los clubes, pero es el técnico el que lo define. Tengo la esperanza de volver, ahora se viene la Copa América, las eliminatorias para Catar. Tenemos que estar siempre preparados, uno siempre quiere estar, por algún motivo no nos tienen en cuenta, pero sigo trabajando", explicó.

El seleccionador de Paraguay, el argentino Eduardo Berizzo, eligió a Iturbe en una lista preliminar de los futbolistas que juegan fuera del país sudamericano para las eliminatorias rumbo a Catar.

Sin embargo, el extremo no pasó el corte final y no juega un partido con Paraguay desde el 23 junio de 2019, en la Copa América de Brasil de aquel año.

Iturbe se encuentra en los últimos meses de contrato con los Pumas y aceptó que aunque tiene intenciones de renovar con los felinos, aún no platica con sus directivos.

"Tengo la esperanza de quedarme acá, pero no todo depende de mí. Si fuese por mí no tendría inconveniente en el tema salario o lo que sea, todo es conversable, aunque no tuvimos el acercamiento", expresó.

Iturbe reconoció que la directiva ahora está más concentrada en resolver el mal paso de los Pumas en el Clausura 2021 mexicano, en el que suman una victoria en seis partidos y ocupan la decimotercera posición de la clasificación.

"La directiva tiene otras cosas hoy en día de las cuales preocuparse. El equipo tiene que levantar y nosotros como grupo sacar adelante esto, eso luego se verá, se puede resolver en un día", afirmó.

Los Pumas sólo han marcado tres goles en seis partidos y han recibido cuatro. El trío de dianas las obtuvieron en su única victoria en el Clausura, por 3-0 ante el Mazatlán en la segunda jornada.

"Siempre se buscan variantes de hacer los goles. En la semana trabajamos definiciones, por ahí en la recta final cuando llegamos a portería o al área contraria no sabemos qué hacer", expresó Iturbe.

Los felinos, entrenados por el argentino Andrés Lillini, recibirán este domingo al campeón León, equipo que les ganó la final el torneo pasado.

"No sé si tomarlo con una revancha (el partido ante León), a nosotros nos urge sumar, no nos queda margen de error. Los equipos están despegando, nosotros estamos estancados, no nos merecemos estar abajo en la tabla", finalizó el paraguayo.