El juego rocoso del Cruz Azul de Reynoso puede más que el pedigrí de Tigres

Ferretti afirma que sería tonto decir que Tigres perdió por el Mundial

Monterrey (México), 18 feb (EFE).- Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres del fútbol mexicano, aseveró que sería una tontería mencionar que su equipo cayó ante Cruz Azul 0-2 por estar cansados después del Mundial de Clubes de Catar 2021.

Tigres resultó subcampeón del Mundial de Clubes de Catar 2021 el pasado 11 de febrero al caer en la final ante el Bayern Munich de Alemania; antes, en la semifinal, Tigres eliminó al Palmeiras de Brasil, actual campeón de la Copa Libertadores de América.

Los felinos regresaron a Monterrey, ubicado a poco más de 900 kilómetros al norte de la Ciudad de México, hace cinco días; por lo que Ricardo Ferretti recalcó que ni el viaje, ni la participación en el Mundial fueron factores para caer ante Cruz Azul.

En el duelo ante Cruz Azul, Tigres tuvo mayor posesión de balón en el primer tiempo, pero fue La Máquina el que hizo el gol. En la segunda mitad, el equipo felino dominó, pero sin profundidad y en tiempo de compensación Cruz Azul marcó el 0-2.

Ferretti explicó que luego del accionar de su equipo era de esperarse el descalabro.

"No fue inesperada la derrota porque si un equipo se confunde y no descifra lo que está haciendo el equipo rival, como sucedió en el primer tiempo, entonces pasa lo que pasó y no diría que la derrota es inesperada".

El entrenador de los Tigres explicó que los primeros 30 minutos marcaron lo que sucedió en el partido.

"Ellos aprovecharon nuestra confusión defensiva y eso propició que se fueran arriba en el marcador. Cruz Azul nos quitó la pelota antes de media cancha y eso no podemos permitirlo ante cualquier equipo", concluyó.

Con la derrota Tigres bajaron al décimo lugar del certamen con siete puntos.

En la fecha siete del Clausura 2021, los Tigres recibirán a Tijuana el próximo domingo.