Álvarez dice que jugar con la selección de México es como ir “a la guerra”

La Haya, 24 feb (EFE).- El futbolista Edson Álvarez dijo hoy que quiere convertirse en el primer mexicano en conquistar un título con el Ajax y aseguró estar orgulloso de jugar en el combinado nacional.

“Cuando voy a la selección a ponerme la playera de la selección, es cómo saber que voy a la guerra. Cuando me la pongo me transmite mucha seguridad”, dijo el futbolista en una entrevista colgada en la página web del club de Amsterdam.

Para Álvarez, jugar para el Tricolor “implica una gran responsabilidad en cuanto que sabes que la gente que está detrás de ti, los millones de mexicanos, siempre van a estar pendiente de ti”.

“No tengo palabras para describir lo que es ser mexicano. Simplemente es un amor incondicional, un amor muy profundo por tu tierra, por tu gente, por tu bandera y por tu patria”, añadió el jugador, de 23 años.

Hizo memoria de su infancia en el barrio de San Rafael, donde después de ir a la escuela pasaba “toda la tarde en la calle jugando al fútbol”.

“Poníamos dos piedras, otras dos piedras y esas eran nuestras porterías. Jugábamos siempre dos contra dos. Entonces prácticamente estaba todo el tiempo fuera con mis amigos o con mis hermanos”, indicó.

Aseguró que la mayoría de veces de enfrentaba a niños mayores que él. “Algunas veces me pegaban y yo lloraba y ya no quería seguir jugando, pero mi hermano todo el tiempo estaba detrás de mí. Me decía “dale, tienes que seguir y tienes que aprender de esto””.

Álvarez ha vestido 34 veces la camiseta de la selección mexicana, llegó al Ajax en verano de 2019, proveniente del América, y cuando vuelve a su país de vacaciones se acerca a su antigua casa para “saludar a viejos amigos”.

“Muchas veces el futbolista pierde la noción de dónde está por el dinero, por la fama”, por lo que “volver a tu barrio, ver a tu gente y ver de dónde de dónde saliste te ayuda a mantener los pies en el suelo y a seguir trabajando”, indicó.

El Ajax va líder de la Eredivisie con 56 puntos, seis más que su inmediato perseguidor, el PSV Eindhoven. Así mismo, se ha clasificado para la semifinal de la Copa de Países Bajos y está en dieciseisavos de final de la Liga Europa.

A pesar de un comienzo de temporada irregular, Álvarez ha sido titular en los últimos seis partidos y se ha ganado los elogios de la prensa neerlandesa.

“Tengo muchas ganas de salir campeón” y “demostrarle al mundo que soy el primer mexicano en Ajax ganando un trofeo. Eso es algo que me ilusiona mucho”, dijo el mexicano.