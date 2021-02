Gobierno mexicano valida la huelga de Interjet tras reclamo de los directivos

México, 25 feb (EFE).- La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) del Gobierno mexicano validó la huelga que los trabajadores de la aerolínea Interjet sostienen desde hace casi dos meses por impago de sueldos pese a que los directivos querían invalidarla.

El expediente de la JFCA, filtrado este jueves, documentó que 2.340 empleados avalaron la huelga en la votación de la semana pasada, el 56,88 % del padrón total, mientras que solo hubo 109 votos en contra, cinco votos nulos y 1.660 boletas inutilizadas.

Aunque el paro de labores inició el 8 de enero, los directivos de Interjet pretendían revocarlo al argumentar que los votos originales eran inválidos por emitirse de forma remota.

Por ello, más de 4.000 empleados de la aerolínea, que está sin operar en lo que va del año, estaban llamados a votar el 16 de febrero en cerca de 25 aeropuertos del país.

"La empresa no acreditó la causal de inexistencia hecha valer y en consecuencia, se declaró legalmente existente la huelga estallada por el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de Comunicaciones y Transportes Aéreo, Marítimo y Terrestres de México", indica el expediente de la JFCA.

Con la ratificación de la huelga, Interjet tendrá que pagar los salarios pendientes de cuatro meses más el acumulado de las semanas de paro, además de vales de despensa, aguinaldo (bono de fin de año) y el fondo de ahorro de 2020.

Si la votación fracasaba, la compañía podría haberles exigido que volvieran a sus puestos en un plazo de 24 horas.

"La prueba de recuento antes citada y ofrecida por ambas partes no le beneficia a la empresa, ya que con la misma no logró acreditar que la mayoría de los trabajadores no apoyan la suspensión de labores", expuso la JFCA.

La situación financiera de Interjet despierta interés desde febrero, cuando la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reportó que adeudaba más de 3.000 millones de pesos (cerca de 150 millones de dólares) a diversas instancias del Gobierno.

A pesar de que la compañía tachó la información de imprecisa y presumió un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el organismo inició un proceso ante la Procuraduría Fiscal para reclamar la deuda.

La votación de la huelga causó expectativa porque el director general ejecutivo de Interjet, Carlos del Valle, compartió hace dos semanas en sus redes sociales una nota que reportaba que la aerolínea reiniciaría operaciones a mediados de marzo tras un acuerdo con los trabajadores.

Pese a que no se ha pronunciado sobre la huelga, Del Valle compartió una imagen el viernes pasado con el general Ricardo Vallejo, quien está a cargo de los ingenieros militares del nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador para Ciudad de México.

"Un proyecto donde Interjet está sumando esfuerzos y donde será una de las próximas bases de Interjet", afirmó el empresario.