López Obrador pide a EE.UU. "respetar" su polémica reforma eléctrica

México, 26 feb (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este viernes a Estados Unidos "respetar" la polémica reforma eléctrica de su Gobierno, el mismo día en que el secretario de Estado, Antony Blinken, tendrá una reunión con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

"No nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos de América. No nos metemos porque no queremos que nadie decida sobre lo que corresponde a los mexicanos", esgrimió el mandatario en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La iniciativa de reforma de López Obrador que prioriza la eléctrica estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha causado malestar en empresas privadas nacionales y extranjeras.

El presidente, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), defendió que la política energética "es un asunto de las políticas de cada país" y subrayó: "Somos libres y soberanos. Somos independientes".

"Ellos opinan que nosotros debemos de actuar de una forma, pues está bien porque también hay que garantizar la libertad de expresión, pero debemos de respetar en esta materia del manejo de la política eléctrica", aseguró.

Además, opinó que las heladas de este mes en Texas (Estados Unidos) que congelaron ductos de gas natural provocando apagones de electricidad demostraron que "no funciona tan bien la política energética que se aplica cuando menos en ese estado".

"Pero eso ya no me corresponde a mí mencionarlo", dejó caer el presidente.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, realizará este viernes sendas "visitas virtuales" a México y Canadá para hablar de migración, de la pandemia de la covid-19, de la recuperación económica y de política energética.

En la "visita" a México, Blinken mantendrá reuniones bilaterales con el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y con la titular de Economía, Tatiana Clouthier.

Entre los asuntos que tratará el secretario de Estado con los representantes mexicanos y canadienses habrá un "tema prioritario", el energético, según los funcionarios estadounidenses.

La Cámara de Diputados mexicana aprobó esta semana la polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, todavía pendiente de su ratificación en el Senado, que privilegia a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), en detrimento de las generadoras privadas.