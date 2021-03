El argentino Canelo le da triunfo al Toluca que sube al segundo lugar

Ferretti acepta preocupación por fallas en juego aéreo defensivo de Tigres

Monterrey (México), 2 mar (EFE).- El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres del fútbol mexicano, reconoció este martes estar preocupado por los errores de su equipo cuando es atacado por aire, fallas que le costaron perder por 0-1 ante Toluca.

"La preocupación es por la defensa en la zona aérea porque hoy cometimos una equivocación que nos llevó a perder tres puntos", confesó el técnico al final del duelo de la fecha nueve del Clausura.

Tigres no le prestó a Toluca el balón.. El dominio territorial de los felinos en el primer tiempo no se reflejó en el marcador. Toluca aprovechó una ocasión que tuvo en el segundo lapso, mientras que Tigres no tuvo claridad para empatar.

Ricardo Ferretti explicó que no es para perder la cabeza por los errores defensivos, pero ya les costaron el triunfo en la fecha ocho, en el partido en que San Luis les hizo el empate a dos con un remate de cabeza en el último minuto.

"Así nos sucedió el partido anterior, y ahora otro descuido en el juego aéreo permitió el gol de cabeza de ellos. No es para caer en desesperación, pero claro que preocupan estos errores que hay que corregir", señaló Ferretti.

El estratega también responsabilizó por la derrota a su ofensiva, que no tuvo contundencia.

"Sabemos que un descuido te puede costar un gol, eso nos pasó, pero también tuvimos oportunidades de gol y control, sin contundencia. Adelante nos pesa no concretar porque el rival que viene a defenderse nos anota y hace que perdamos puntos".

Ferretti subrayó que no se trata de amontonar a gente en el ataque y puso como ejemplo que en este juego tenía a seis elementos ofensivos en el campo.

"En ataque teníamos seis jugadores, todos de características ofensivas. No creo que debiéramos meter uno más, porque si meto siete, quién me va a defender. Jugar con siete delanteros sería una locura".

Tigres, subcampeón de la Copa Mundial de Clubes de Catar 2021, se quedó con 11 puntos en el décimo lugar del certamen. Los felinos visitarán al Puebla en la fecha 10 del Clausura 2021 el próximo viernes.